Christine and the Queens a été sacrée artiste féminine de l'année, sa deuxième récompense de la soirée, vendredi lors des 30e Victoires de la musique. La chanteuse de 26 ans, favorite de cette édition 2015 des Victoires avec cinq nominations au total, a été préférée à deux duos: Brigitte et The Do. Elle succède au palmarès à Vanessa Paradis, sacrée l'an dernier.

