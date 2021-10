Le Caire (AFP). Egypte: les deux journalistes d'Al-Jazeera sont sortis de prison

Deux journalistes d'Al-Jazeera emprisonnés en Egypte pour leur soutien présumé à l'opposition islamiste sont sortis de prison vendredi, ont indiqué leurs familles, après plus d'un an de détention dans une affaire qui avait déclenché un tollé international. Le journaliste canadien Mohamed Fahmy et son confrère égyptien Baher Mohamed, qui avaient écopé de sept et dix ans en première instance, ont quitté la prison au lendemain de la décision d'un tribunal égyptien de les mettre en liberté conditionnelle dans l'attente de la suite de leur nouveau procès.

