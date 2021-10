Le Caire (AFP). L'Egypte rejugera les journalistes d'Al-Jazeera à partir de jeudi

Un tribunal égyptien rejugera à partir de jeudi les journalistes d'Al-Jazeera dont la condamnation à 7 et 10 ans de prison a été annulée par la Cour de cassation, ont annoncé dimanche des sources judiciaires une semaine après l'expulsion de l'un d'eux, l'Australien Peter Greste. Trois reporters de la chaîne qatarie - M. Greste, l'Egypto-Canadien Mohamed Fahmy et l'Egyptien Baher Mohamed - avaient été arrêtés en décembre 2013 au Caire et accusés d'avoir "falsifié des informations" pour "soutenir" les Frères musulmans du président Mohamed Morsi, destitué en juillet 2013. Lors d'un premier procès en juin 2014, MM. Greste et Fahmy ont écopé de 7 ans de prison, et M. Mohamed de 10 ans. Devant le tollé international déclenché par leur arrestation puis leur condamnation, la Cour de cassation a annulé ce verdict le 1er janvier 2015 et ordonné un nouveau procès. Des hauts responsables de la Cour d'appel du Caire, qui fixe l'agenda judiciaire, ont annoncé à l'AFP que ce nouveau procès s'ouvrirait le 12 février, mais n'ont pas précisé à ce stade si Peter Greste - et Mohamed Fahmy s'il est expulsé entre-temps - seraient jugés par contumace ou si les accusations contre lui seront définitivement abandonnées. Le président Abdel Fattah al-Sissi, l'ex-chef de l'armée tombeur de M. Morsi, a promulgué en novembre un décret, fort opportun, autorisant l'expulsion des étrangers condamnés ou en instance de jugement. M. Greste a de fait été libéré puis expulsé vers l'Australie le 1er février, tandis que M. Fahmy est en passe de l'être vers le Canada. Sa remise en liberté, annoncée comme imminente depuis plusieurs jours, se fait cependant attendre et son avocate, la très médiatique Amal Clooney, a demandé à rencontrer le président Sissi pour accélérer sa libération.

