Paris (AFP). JO: le rapport sur Paris-2024 devrait déboucher sur une candidature

Bernard Lapasset, président du Comité français du sport international (CFSI), présente jeudi un rapport encourageant sur "la faisabilité et l'opportunité" des JO-2024 à Paris, qui devrait rapidement déboucher sur une candidature. Cette présentation intervient dans un contexte favorable: l'idée de Jeux à Paris est soutenue par les trois quarts des Français et désirée aujourd'hui par la maire Anne Hidalgo. Devant telle unanimité, on voit mal ce qui pourrait entraver les progrès d'un dossier dont l'ossature doit être déposée sur la table du Comité international olympique (CIO) en septembre prochain. "Oui, le projet est faisable, oui, il est opportun", devrait déclarer jeudi matin, dans les salons de l'Hôtel de Ville, Bernard Lapasset, président de la Fédération internationale de rugby, chargé depuis plus d'un an d'évaluer une éventuelle candidature parisienne via le CFSI. Oui il est faisable, même en ces temps de budgets contraints, car la capitale, candidate deux fois malheureuse (pour 2008 et 2012) dispose, ou disposera à l'horizon 2024, de la majeure partie des installations nécessaires à sa réussite: un système de transports rénové et performant qui desservira le Grand Paris, un stade olympique (le stade de France), un vélodrome, des salles neuves ou réhabilitées (Arena 92, Bercy, Roland-Garros), et des sites temporaires de prestige (le Champ de Mars, le Grand Palais, etc). -Les Franciliens pro-JO- Les seules installations lourdes à construire - une piscine, un Village, un centre des médias - de même que les aménagements exigés par le CIO (l'accessibilité des transports aux personnes à mobilité réduite) seront à la fois utiles à la population et relativement peu coûteuses au regard des standards passés. Le pré-dossier mise en effet sur un budget compris entre 3,8 et 5 milliards d'euros, soit moins que celui de Paris-2012 (5 MdE), bien loin de la facture finale de Londres (11 MdE). Oui, il est opportun dira encore Bernard Lapasset, car des jeux Olympiques bien pensés sont "structurants pour un pays, en termes d'emploi, de compétitivité, de cohésion sociale". Barcelone en 1992 et Londres en 2012 ont vu leur physionomie et leur économie durablement dopées par les Jeux, avec des retombées estimées à 14 MdE pour la capitale britannique trois ans après les Jeux. Incontournable, l'adhésion de la population qui restait l'une des principales préoccupations du CFSI semble à ce stade acquise. Le sondage publié mardi par Direct Matin, selon lequel 73% des Français et 76% des Franciliens sont favorables aux Jeux, a levé les derniers doutes des partisans de la candidature. Et précipité la pleine adhésion d'Anne Hidalgo, longtemps très mesurée sur l'opportunité du projet, notamment pour des considérations financières, à l'inverse de Jean-Paul Huchon, président de la Région, et du duo exécutif, François Hollande et Manuel Valls. -Le Nord de Paris et le 93 en pole position- "Aujourd'hui, mon inclinaison, mon coeur est plutôt sur le sport et les Jeux. J'en aurais vraiment envie. Mais en même temps, je dis que je ne veux pas faire n'importe quoi", a déclaré la maire de Paris mardi. Fidèle à son planning, Mme Hidalgo va donc d'abord consulter, entendre les maires du Grand Paris et les milieux économiques, avant de donner son indispensable feu vert "au plus tard au mois de juin". Pendant ce temps, le dossier ne restera pas au point mort. En coulisses, la phase II a même déjà commencé. Elle a pour objet de déterminer la gouvernance de la candidature, le mode de financement de la campagne et des Jeux eux-mêmes, et surtout d'affiner l'emplacement des sites à construire. Un sujet très sensible au regard des jeux politiques franciliens mais qui devrait largement bénéficier au Nord de Paris et au département du 93, soit dans un périmètre proche du Stade de France.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire