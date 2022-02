Paris (AFP). JO: Thomas Bach dans la pépinière de Paris-2024

Champion olympique de fleuret par équipes en 1976 avec l'Allemagne de l'Ouest, le patron du CIO était dans son élément au milieu des quelque 200 sportifs présents pour le 2e forum des athlètes.

"Vous voir, tous, étudier des idées nouvelles, des pistes pour les jeux Olympiques, c'est pour moi très touchant, très encourageant pour la candidature", a déclaré Thomas Bach à l'adresse des jeunes aux sportifs, dans la grande halle de l'Institut du Bois de Vincennes.

"Je remercie la personne qui a eu l'idée de m'inviter ici. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur départ pour ma visite à Paris. J'adore être avec les athlètes. C'est pour eux que nous travaillons chaque jour", a poursuivi le N.1 du CIO, en visite pour 24 heures à Paris.

- Aït-Saïd, Lavillénie, Gatien... -

Thomas Bach avait atterri trois heures plus tôt à Roissy, pour une visite organisée pour rétablir l'équilibre après ses séjours chez deux autres candidats, Budapest et Los Angeles, fin 2015 et début 2016.

A peine arrivé, il a été plongé au coeur d'une foule de sportifs papillonnant entre les différents ateliers. Sa première accolade a été pour le gymnaste Samir Aït-Saïd, victime d'une impressionnante fracture lors des jeux Olympiques de Rio. Il a ensuite bavardé avec Renaud Lavillénie qu'il avait été l'un des premiers à rasséréner après la perte de son titre au Brésil, avant de causer escrime avec Brice Guyart et Gauthier Grumier.

Attentif, Bach a suivi les ateliers "Emploi et Formation", "Expression et Communication" ou "Santé et Intégrité" puis a défié au tennis de table Jean-Philippe Gatien, directeur des sports de Paris-2024 et médaillé d'argent olympique en 1992.

"Nous avons voulu que sa visite commence au coeur des athlètes", a indiqué Bernard Lapasset, co-président du comité de candidature parisien, "avant de se poursuivre au coeur du projet de Paris (dimanche matin sur le site du village olympique), au coeur de Paris (pour le départ des 10 km de Paris) et au coeur de la France" lors de la réception de dimanche midi à l'Elysée.

- Retrouvailles entre escrimeurs -

Thomas Bach a visiblement apprécié l'entrée en matière concoctée par les promoteurs de la candidature soucieux, depuis son origine, de mettre en avant les sportifs.

Le champion olympique de fleuret par équipes de Montréal a même retrouvé pour l'occasion deux vieilles connaissances: Bernard Talvard et Frédéric Pietruszka, en bronze sur le podium qu'il dominait alors avec l'équipe d'Allemagne.

"J'ai travaillé 40 ans pour être reçu a l'INSEP. A l'époque, les escrimeurs français refusaient de m'inviter pour ne pas me dévoiler leurs secrets. Maintenant, on m'invite parce que je suis président du CIO", a-t-il plaisanté.

Au sortir de l'INSEP, Thomas Bach devait dîner dans un grand restaurant parisien à l'invitation d'Anne Hidalgo, auprès des principaux responsables du comité de candidature avant de déambuler le long des principaux monuments de la Seine à l'occasion de la Nuit Blanche.

Reçu comme un chef d'Etat, le patron du CIO doit déjeuner dimanche midi à l'Elysée avec François Hollande et Manuel Valls après avoir visité le site du futur village olympique, sur l'Ile-Saint-Denis, et donné le départ des 10 km de Paris.

Initiateur de la première équipe de réfugiés à participer à des jeux Olympiques, Thomas Bach doit conclure son séjour parisien sur un rendez-vous symbolique en assistant à un match de foot entre une équipe de réfugiés et un club parisien, sur un stade proche de la Tour Eiffel.