Tendance Foot : De la L1...aux 16e de Coupe de Basse-Normandie !

Le SM Caen marche sur l'eau depuis un mois et remonte le classement à grande vitesse. Après le nouveau succès glâné face à Toulouse (2-0), Maxence Gorregues (Tendance Ouest Caen) et Julien MAHIEU (SoFoot et Malherbe's Poetry) étaient invités au débrief ce dimanche avec les réactions de Patrice Garande et Alain Casanova notamment...

Un SM Caen euphorique Impossible de lire le son.

National : L'US Avranches a fait bonne figure chez le leader du Paris FC mais s'est inclinée. La réaction de Richard DEZIRÉ est limpide, il manque "l'excellence technique à ses joueurs dans ce type de matchs" :

La minute Avranches après Paris FC Impossible de lire le son.

CFA2 : Granville et Saint-Lô ne gagnent pas... Opération moyenne pour l'un, très mauvaise pour l'autre :

CFA 2 Impossible de lire le son.

Coupe de Basse-Normandie : Les 16e de finale en intégralité, avec notamment les perf' d'Agon-Coutainville et Agneaux et l'interview d'Anthony HÉLAINE, entraîneur d'une ES Pointe-Hague qui poursuit sa reconstruction...