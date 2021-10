Grenoble (AFP). Week-end meurtrier dans les Alpes avec quatre morts

En ce début de vacances de février, l dans les Alpes du Nord et du Sud. Dans les Hautes-Alpes, un randonneur de 64 ans est mort dimanche après-midi après avoir été enseveli par une avalanche sur un itinéraire de raquettes prisé du massif du Queyras. Originaire de Marseille, le sexagénaire, habitué de ce secteur, évoluait seul en raquettes à 1.300 mètres d'altitude sur la route menant au refuge du col Agnel, sur la commune de Molines-en-Queyras, lorsque la coulée s'est déclenchée vers 15H30. C'est le gardien du refuge, témoin de l'avalanche, qui a alerté les secours. La victime, qui n'était pas équipée de détecteur de victimes d'avalanches, a été repérée par le chien du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Briançon, engagé sur les secours. "Le risque d'avalanche est fort, de 4 sur une échelle de 5 sur toutes les orientations du massif du Queyras, avec des départs d'avalanches spontanées fréquents", a souligné le capitaine Nicolas Colombani, du PGHM de Briançon. Une autre avalanche, survenue dimanche dans les Alpes-de-Haute-Provence, à 1.650 m d'altitude sur la commune du Vernet, a emporté un homme de 49 ans qui faisait du ski de randonnée en famille. Le quadragénaire, élu de la commune de Volx dans le sud du département, a été secouru par les autres randonneurs mais n'a pu être ranimé. En Savoie, un père de famille de 53 ans est mort après avoir percuté une palissade de bois sur le domaine skiable de la station de Valmeinier. "Il s'est retourné pour voir où se situait sa fille, avec qui il skiait, et n'a pu éviter la palissade. Il est mort sur le coup", ont précisé les secours. Toujours en Savoie, samedi, c'est un moniteur de ski équipé et aguerri de 28 ans qui est mort dans une avalanche survenue à la mi-journée sur le domaine hors piste de la station de La Plagne. La coulée a épargné les deux autres moniteurs qui skiaient à ses côtés.

