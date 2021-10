Grenoble (AFP). Avalanche aux Deux Alpes: le professeur blessé en garde en vue pour homicides involontaires

L'avalanche qui s'est déclenchée mercredi en milieu d'après-midi vers 2.800 mètres d'altitude sur la piste noire de Bellecombes a fait trois morts, dont deux élèves d'une classe de première du lycée Saint-Exupéry à Lyon. Un skieur "probablement" ukrainien de 57 ans est également décédé. "Ce qui justifie cette garde à vue c'est que nous avions quelques difficultés à entendre (le professeur) sans mesure de contrainte", a indiqué M. Coquillat lors d'une conférence de presse. "L'enquête devra déterminer l'état psychiatrique du professeur et sa capacité à encadrer un groupe", a-t-il ajouté. "Pour l'instant", ce professeur "est à l'hôpital", a complété le procureur sans donner davantage de précisions. Cet enseignant du lycée Saint-Exupéry de Lyon, grièvement blessé lors de l'avalanche, s'est engagé mercredi en milieu d'après-midi avec un groupe de dix élèves sur une piste "fermée par le filet habituel avec des inscriptions en plusieurs langues, quatre langues", a dit le magistrat. Selon le récit de M. Coquillat, les élèves et le professeur ont enjambé le filet, haut d'un mètre et long de cinquante: "c'est en toute connaissance de cause" qu'ils se sont engagés sur cette piste. "Dès le matin, les élèves avaient manifesté le désir de skier à cet endroit. Le professeur responsable de la sortie (qui était resté à l'hôtel avec des élèves) s'y était opposé", selon lui. Par ailleurs, un groupe d'une quinzaine de skieurs, composé notamment de Hongrois et de Roumains, faisaient du ski hors piste au-dessus de l'endroit où se trouvaient les élèves et aurait pu déclencher l'avalanche en coupant le manteau neigeux, selon des témoins.

