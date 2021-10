Grenoble (AFP). Avalanche: un moniteur de ski se tue à La Plagne

Un moniteur de ski de 28 ans est mort samedi après-midi à la Plagne (Savoie) après avoir été emporté par une avalanche qui a épargné ses deux collègues, a-t-on appris auprès de la station. Les trois moniteurs, un skieur et deux surfeurs âgés d'une trentaine d'années, "initiés et équipés" de détecteurs de victimes d'avalanches (DVA) et d'un sac airbag, skiaient hors piste dans le couloir des Canadiens, à 3.100 mètres d'altitude sur la face nord du glacier de Bellecôte, lorsque l'avalanche s'est déclenchée. Vers 13H00, la victime, qui skiait en tête a été emportée par une coulée de neige "massive" déclenchée à son passage. L'avalanche, d'une forte épaisseur, a dévalé "toute la face, sur 1.000 mètres de dénivelé", a détaillé le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Couchevel. Moniteur "diplômé, qualifié et expérimenté" selon la station, le jeune homme a été retrouvé grâce à son DVA par ses compagnons, qui n'ont pas été emportés et sont "sains et saufs". En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours, il a été transporté au CHU de Grenoble, où il a succombé à ses blessures en milieu d'après-midi. Le risque d'avalanche était de 3 sur 5 samedi dans le secteur. Les maîtres-chiens de la station de la Plagne ont été réquisitionnés pour aider les secours en montagne. L'enquête visant à déterminer les circonstances de l'accident a été confiée au PGHM de Courchevel.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire