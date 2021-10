Ceillac (France) (AFP). Alpes: 6 skieurs aguerris tués par une avalanche dans le massif du Queyras

Six skieurs expérimentés du Club alpin français ont été retrouvés morts dimanche après avoir été emportés dans le massif du Queyras par l'une des avalanches les plus meurtrières de ces dernières années dans les Alpes françaises. Les quatre hommes et deux femmes, tous français et âgés de 58 à 73 ans, étaient partis samedi matin pour une randonnée à ski, au départ de la petite station isolée de Ceillac (Hautes-Alpes). Ils ont été victimes d'une importante coulée de neige qui s'est déclenchée à leur passage à la mi-journée, selon le préfet des Hautes-Alpes Pierre Besnard. Leurs corps ont été retrouvés dans le vallon de Bachas, à 2.500 mètres d'altitude. Les corps des trois premiers skieurs ont été retrouvés dans la nuit vers 01H00, avant que les recherches ne soient interrompues "en raison des conditions climatiques sur place, qui rendaient le travail des secours périlleux", selon le préfet. Dimanche, dès la levée du jour, 18 secouristes, appuyés d'un hélicoptère et de deux équipes cynophiles, avec un berger malinois et un berger allemand louvé, réputés pour leur sens olfactif très développé, ont repris les recherches. Vers 09H10, "les corps des trois autres skieurs ont été également retrouvés sur le lieu de l'avalanche", a confirmé à l'AFP, le capitaine Sarah Chelpi, du PGHM (peloton de gendarmerie de haute-montagne) de Briançon. "Ce n'était pas une petite avalanche. C'est une plaque avant qui a occasionné une très très longue coulée, très large", a précisé le préfet lors d'un point-presse en fin de matinée. Elle faisait environ 900 mètres de long sur 300 mètres de large, selon les secours. - Avalanches: une trentaine de victimes chaque année - Les six randonneurs, dont l'un était originaire du Var et les autres des Hautes-Alpes - des communes de Vars, Guillestre et de l?Argentière-la-Bessée - "connaissaient très bien la montagne", a ajouté le préfet. Leur retour de randonnée était prévu samedi midi. L'alerte a été lancée samedi à 17H00 par leurs proches, inquiets de ne pas les voir revenir. "Lorsqu'ils sont partis, le ciel était dégagé et le risque d'avalanche estimé à 3 sur 5", a précisé la préfecture des Hautes-Alpes. "Une des familles nous a dit que l'un d'entre eux serait venu faire une reconnaissance la veille du drame, jusqu?où je ne sais pas encore (). D'un lieu à un autre, la dangerosité de l'avalanche peut être variable. Le site toutefois était particulièrement connu pour être un couloir d'avalanches", a déclaré le procureur de la République de Gap, Raphaël Balland. Des constatations photographiques et des analyses sont en cours pour "vérifier si tout a été fait pour prévenir ces personnes du danger", a-t-il ajouté. L'enquête a été confiée au PGHM de Briançon. "Ce n'est pas a priori une sortie organisée par un guide ou par le Club alpin français (CAF) mais une sortie entre amis", a précisé le procureur. Sur les six skieurs, "certains étaient plus expérimentés que d'autres". "Ils étaient amis depuis plusieurs années et avaient l'habitude de sortir ensemble". La préfecture a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique pour les familles, qui ont rejoint la chapelle ardente installée en marge du village, où les corps ont été rapatriés un à un. En début d'après-midi, ils ont ensuite été déplacés vers un établissement funéraire à Embrun, a indiqué le PGHM. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a rendu hommage dans un communiqué "au professionnalisme et au courage des gendarmes mobilisés depuis hier après-midi, qui sont intervenus dans des conditions très difficiles". Il a aussi exprimé "aux familles et aux proches des victimes ses condoléances", les assurant de "son soutien dans ces circonstances douloureuses". Depuis le début de la saison hivernale 2014-2015, 17 personnes ont péri dans des avalanches en France, selon un décompte de l'AFP à partir des données de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena). "Il s'agit de l'avalanche la plus meurtrière depuis celle de 2011, qui a tué cinq membre du Club alpin français, près de Bourg-Saint-Pierre, dans le canton du Valais, en Suisse", a rappelé le directeur Anena, Dominique Létang. Chaque année, une trentaine de personnes sont tuées par des avalanches en France, selon l'Anena. La station de Ceillac a déjà été endeuillée par des avalanches qui avaient tué trois personnes en 2011 et trois autres en 2013.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire