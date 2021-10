Moscou (AFP). Ukraine: accord de Merkel, Hollande et Poutine sur un projet de plan de paix

Des négociations "constructives" et "substantielles" entre Angela Merkel, François Hollande et Vladimir Poutine, qui ont duré près de cinq heures à Moscou, ont permis de trouver samedi un accord pour la "préparation" d'un futur plan de paix intégrant les propositions franco-allemandes et celles des présidents russe et ukrainien, a annoncé Kremlin. "Les négociations ont été constructives et substantielles", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. A Paris on indiquait également dans l'entourage du président français que les "discussions ont été constructives et substantielles" avec le président Poutine au Kremlin. "Compte tenu des propositions formulées par le président français et la chancelière allemande, le travail visant à préparer le texte d'un possible plan commun sur la mise en oeuvre des accords de Minsk (sur le cessez-le-feu en Ukraine signé en septembre, ndlr) est en cours", a précisé le porte-parole du Kremlin. Ce document devrait également comprendre les "propositions faites par le président ukrainien et celles ajoutées aujourd'hui par le président Poutine", a-t-il précisé. Pour l'heure, "les négociations sont terminées" et M. Hollande et Mme Merkel "sont en train d'aller à l'aéroport", selon M. Peskov. Un "bilan préliminaire" du travail visant à élaborer un document sur le règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine "sera fait dimanche au cours d'un entretien téléphonique dans le format dit de Normandie (Russie, France, Allemagne, Ukraine, ndlr) au plus haut niveau", a déclaré M. Peskov.

