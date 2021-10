Berlin (AFP). Siemens va supprimer 7.800 emplois, dont 3.300 en Allemagne

L'industriel allemand Siemens a annoncé vendredi qu'il allait supprimer 7.800 emplois dans le monde, dont 3.300 en Allemagne, dans le cadre de son plan de réorganisation annoncé au printemps dernier devant permettre de faire un milliard d'euros d'économies. Le groupe, qui compte plus de 300.000 employés, précise dans un communiqué que ces suppressions d'emplois concernent surtout les services administratifs et les fonctions de direction. Mais ses effectifs totaux resteront "virtuellement stables", car il a embauché plus de 11.000 personnes dans le monde depuis l'automne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire