Paris (AFP). Soupçon de fuites: le patron de la PJ parisienne Bernard Petit mis en examen

Le patron de la police judiciaire parisienne, Bernard Petit, a été mis en examen et immédiatement suspendu par l'Intérieur dans la nuit de jeudi à vendredi, soupçonné d'avoir violé le secret d'une enquête judiciaire. Quelques minutes après l'annonce de sa mise en examen par le parquet de Paris qui lui avait interdit "d'exercer des fonctions dans un service de police judiciaire", l'Intérieur a suspendu Bernard Petit de ses fonctions et annoncé le nom de son successeur, le patron de la PJ marseillaise, Christian Sainte. La mise en examen d'un patron de la renommée PJ parisienne est une première. Bernard Petit est mis en examen pour "violation du secret de l?instruction et révélation d'informations sur une instruction dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité", a précisé le parquet de Paris dans un communiqué. Son contrôle judiciaire lui interdit "d?entrer en contact avec l?ensemble des protagonistes du dossier" et "d?exercer les fonctions de police judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet", selon le communiqué. L'avocate de Bernard Petit s'est refusé à tout commentaire à l'issue de la comparution de son client devant les juges instructeurs. Son chef de cabinet, Richard Atlan, a été mis en examen des mêmes chefs et soumis au même contrôle judiciaire, a précisé le parquet. Les magistrats instructeurs ont également mis en examen un fonctionnaire détaché à l'association nationale d?action sociale au ministère de l?intérieur (ANAS), Philippe Lemaître. Celui-ci est soupçonné d'avoir été un intermédiaire dans les fuites, entre Bernard Petit et Richard Atlan d'une part, et l'ancien N.1 du GIGN, Christian Prouteau, de l'autre pour fournir à celui-ci des renseignements avant son placement en garde à vue dans un dossier judiciaire. Philippe Lemaître a été mis en examen des chefs de complicité de trafic d?influence, recel de violation du secret de l?instruction et recel de révélation d?informations sur une instruction en cours dans le but d?entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité. Interpellé mercredi comme Bernard Petit, le président de l'Anas, l'ancien syndicaliste policier Jo Masanet, était toujours en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi.

