Paris (AFP). Soupçons de fuite: le patron de la PJ mis en examen et suspendu

Le patron de la police judiciaire parisienne, Bernard Petit, soupçonné d'avoir violé le secret d'une enquête, a été mis en examen et immédiatement suspendu dans la nuit de jeudi à vendredi, un séisme pour le "36 Quai des Orfèvres". La mise en examen de ce grand flic, très influent, nommé par Manuel Valls en décembre 2013, est une première pour cette institution déjà ébranlée par plusieurs scandales. Il est soupçonné d'avoir renseigné, via des intermédiaires, l'ex patron et fondateur du GIGN Christian Prouteau, avant sa garde à vue en octobre dans un dossier judiciaire. Les juges instructeurs ont notifié à Bernard Petit, 59 ans, une mise en examen pour "violation du secret de l'instruction et révélation d'informations sur une instruction dans le but d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité". Des faits présumés beaucoup plus graves que la "faute de déontologie" qui avait coûté sa place à son prédécesseur, Christian Flaesch: celui-ci avait été remercié pour un appel à Brice Hortefeux à propos d'une audition comme témoin de l'ancien ministre. Dans le cadre de son contrôle judiciaire, les magistrats ont interdit à Bernard Petit d'exercer toute fonction dans un service de PJ. Mais sans surprise, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve l'a "immédiatement suspendu" de ses fonctions. Il devrait être remplacé par Christian Sainte, patron de la PJ marseillaise. Le chef de cabinet de Bernard Petit, Richard Atlan, a été mis en examen de chefs identiques, et soumis au même contrôle judiciaire. Soupçonné d'avoir été un intermédiaire, un fonctionnaire en poste à l'Association nationale d'action sociale (Anas) des personnels de la place Beauvau, Philippe Lemaître, a été mis en examen notamment pour complicité de trafic d?influence, ainsi que recel de violation du secret de l?instruction. Son patron, le président de l'Anas, Jo Masanet, un ancien syndicaliste policier marqué à gauche et très influent, devait lui passer sa deuxième nuit en garde à vue avant un probable défèrement vendredi. Les enquêteurs s'intéressent aussi à la gestion de l'Anas, selon une source proche du dossier. A la genèse de ce scandale terrible pour le "36", une enquête impliquant Christian Prouteau et l'"escroc des stars" Christophe Rocancourt. - Succession de scandales - M. Rocancourt est soupçonné d'avoir tenté, contre paiement, de faire régulariser des sans-papiers. Il a été mis en examen début octobre, tout comme l'un de ses avocats Me Marcel Ceccaldi et Christian Prouteau. Or, lors de sa garde à vue en octobre, celui-ci était apparu très au fait du dossier, ce qui a fait comprendre aux enquêteurs qu'il avait pu être renseigné. Les investigations sur la téléphonie ont montré des contacts avant sa garde à vue entre l'ancien numéro 1 du GIGN et Philippe Lemaître, le fonctionnaire de l'Anas, puis entre celui-ci et Bernard Petit et Richard Atlan, a-t-on expliqué de source proche du dossier. Placé en garde à vue dès mardi, Philippe Lemaître a fait des déclarations qui semblent avoir précipité la chute de Bernard Petit. Après un réquisitoire supplétif du parquet, la "police des polices", l'IGPN, a opéré le lendemain matin une perquisition au "36 Quai des Orfèvres" et Bernard Petit et Richard Atlan ont été placés en garde à vue sur commission rogatoire des juges Roger Le Loire et Charlotte Bilger. Autre aspect qui préoccupe les enquêteurs: certains passages de l'audition de Christian Prouteau par les enquêteurs de la brigade de recherche et d'investigations financières (Brif) de la PJ parisienne, semblent ne pas avoir été retranscrits sur PV, selon une source proche du dossier. C'est une nouvelle étape sur son chemin de croix pour la PJ parisienne. En juillet, 52 kg de cocaïne y ont été volés et jamais retrouvés, même si les soupçons se portent sur un ex-membre de la brigade des stupéfiants. En avril, une Canadienne avait porté plainte, accusant des policiers de l'antigang de l'avoir violée au "36". Deux policiers ont été mis en examen pour viol en réunion.

