Le président russe Vladimir Poutine peut "faire le choix d'en finir avec la guerre" en Ukraine où plus de 5.300 personnes ont péri en dix mois du conflit armé dans l'Est rebelle prorusse, a déclaré jeudi à Kiev le secrétaire d'Etat américain John Kerry. Il ajouté que Washington soutenait l'initiative de paix franco-allemande que le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel devaient exposer jeudi à Kiev et vendredi à Moscou.

