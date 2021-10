Francfort (AFP). Grèce: les dirigeants grecs poursuivent leur offensive de charme en Europe

Les nouveaux dirigeants grecs poursuivaient mercredi leur offensive de charme auprès de leurs partenaires européens, avec des étapes à Paris, Bruxelles et surtout Francfort, où la BCE tient en main le financement de l'Etat grec. Le ministre des Finances grec Yanis Varoufakis est arrivé vers 08H20 GMT au siège de l'institution dans la capitale financière allemande, a constaté un journaliste de l'AFP. Il y rencontrait le président de la BCE Mario Draghi. La banque centrale joue un rôle pivot dans la course contre la montre de l'Etat grec avec le défaut financier. "La BCE doit soutenir nos banques pour que nous puissions garder la tête hors de l'eau", a enjoint M. Varoufakis dans un entretien à l'hebdomadaire allemand Die Zeit, publié mercredi, où il reconnaît être "ministre des Finances d'un Etat en faillite". Les banques grecques sont les principales acheteuses des obligations grecques, par lesquelles le pays se finance à court terme. Et c'est essentiellement la BCE, par le biais de deux mécanismes de prêts - un conditionné au programme international d'aide dont bénéfice toujours Athènes et un autre d'urgence - qui pourvoie les banques grecques en liquidités. - "Financement intermédiaire" - Selon le Financial Times la BCE, dont le conseil des gouverneurs se réunit mercredi après-midi, est réticente à augmenter le plafond de garanties qu'elle accepte en échange de ces prêts, permettant à la Grèce d'avoir les coudées franches dans les prochains mois. Athènes réclame "un financement intermédiaire" jusqu'au 1er juin, a dit M. Varoufakis à Die Zeit, date à laquelle il espère s'être entendu avec ses partenaires européens sur le devenir de la dette et une éventuelle nouvelle aide - dont Athènes estime pour le moment ne pas avoir besoin. Le programme en cours arrive à échéance à la fin du mois. Pour Christian Schulz, économiste de Berenberg, M. Draghi est peu susceptible de céder aux demandes grecques. "Le message sera clair, sans un accord avec la zone euro, la BCE devra arrêter de soutenir les banques grecques avec des liquidités", prédit-il. Les marchés semblaient partagés, les Bourses européennes, bien orientées mardi, flirtant avec l'équilibre mercredi matin en attendant d'y voir plus clair. En parallèle à Bruxelles, le Premier ministre grec Alexis Tsipras est reçu mercredi par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, puis par celui du Conseil européen, Donald Tusk. Il partira ensuite pour Paris afin de rencontrer le président français François Hollande en début d'après-midi. MM. Tspiras et Varoufakis, qui cherchent à convaincre la zone euro du besoin d'alléger le fardeau de la dette grecque et de réorienter la politique économique de l'Europe, étaient à Rome mardi, dans le cadre de la tournée d'auto-promotion qui a déjà mené M. Varoufakis à Paris et à Londres. - "plan Merkel" - Le ministre est attendu à Berlin jeudi matin, pour une entrevue avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble. Ce sera le premier contact bilatéral direct entre Berlin et Athènes depuis l'alternance politique en Grèce, qui a amené au pouvoir un gouvernement bien décidé à en finir avec la politique de rigueur menée par ses prédécesseurs sous la pression des créanciers internationaux. M. Varoufakis, qui peut se targuer du soutien de Barack Obama appelant à ne pas "pressurer les pays en plein dépression", vient avec un message à destination de l'Allemagne. "Je m'imagine un +plan Merkel+ sur le modèle du plan Marshall", a-t-il dit à Die Zeit, "l'Allemagne utiliserait sa force pour unir l'Europe". Le ministre, qui assure dans la presse allemande que la Grèce n'affichera "plus jamais, jamais, jamais" de déficit budgétaire, a promis de mettre sur la table la semaine prochaine ses propositions concrètes, lors d'une réunion mercredi des ministres des Finances de la zone euro, l'Eurogroupe. Une proposition est déjà dans le domaine publique, qui verrait Athènes échanger une partie de sa dette en circulation contre des obligations indexées sur le taux de croissance de l'économie grecque. Les Européens ont pour le moment peu réagi à cette suggestion. "Nous attendons les propositions et après, nous entrerons dans les discussions", a déclaré mardi, prudente, la chancelière Angela Merkel La veille Matteo Renzi, président du Conseil italien, s'était certes montré chaleureux envers M. Tsipras et confiant dans une solution avec les institutions européennes, mais avait reconnu n'avoir "pas discuté du fond des solutions proposées par le gouvernement grec"

