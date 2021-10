Berlin (AFP). M. Varoufakis à Berlin, la Grèce plus que jamais sous pression

Le nouveau ministre grec des Finances rencontre jeudi à Berlin son homologue allemand au moment où Athènes se retrouve plus que jamais sous pression alors qu'une décision de la BCE prive ses banques d'un important canal de financement. Yanis Varoufakis est reçu à 11H30 locales (10H30 GMT) par Wolfgang Schäuble, l'un des plus ardents défenseurs de la rigueur budgétaire en Europe. Une conférence de presse, très attendue, est prévue à 12H30 locales (11H30 GMT). Ce déplacement dans la capitale allemande, qui marque le premier échange bilatéral direct entre Berlin et Athènes depuis l'arrivée au pouvoir du leader de la gauche radicale Alexis Tsipras, devrait être la dernière étape de l'opération séduction engagée par la nouvelle équipe aux commandes en Grèce auprès de ses partenaires européens. Athènes cherche à renégocier sa dette de plus de 300 milliards d'euros et mettre fin à la cure de rigueur imposée en échange de l'aide internationale. M. Varoufakis espère obtenir le soutien des Allemands. "Je pense que parmi tous les pays en Europe, les Allemands sont ceux qui comprennent le mieux cette information simple", a-t-il expliqué sur la chaîne publique ARD. "Quand on humilie trop longtemps une nation fière () sans lumière au bout du tunnel, cette nation a un moment donné est en ébullition", a-t-il ajouté dans une référence indirecte à la crise des années 30 qui avait porté Hitler au pouvoir. Mais la BCE a porté un coup aux desseins grecs mercredi soir. - taux grecs en hausse - L'institution monétaire de Francfort a annoncé qu'elle suspendait à compter du 11 février un régime de faveur accordé jusqu'ici aux banques grecques, qui leur permettait d'emprunter de l'argent auprès de la BCE avec des garanties inférieures à ce qu'elle exige habituellement. L'annonce de la BCE a fait l'effet d'une bombe sur les marchés financiers. L'euro a fortement accusé le coup face au dollar, passant sous 1,14 dollar. Le taux d'emprunt de la Grèce est repassé jeudi au dessus de la barre des 10% à l'ouverture du marché obligataire en zone euro, et les Bourses européennes étaient en baisse. Le ministère grec des Finances a tempéré la portée de cette initiative, en assurant qu'elle n'avait "pas de répercussions négatives" sur le secteur financier du pays qui reste "totalement protégé" grâce aux autres canaux de liquidités toujours disponibles. Cette décision, ajoute le ministère dans un communiqué, "met la pression sur l'Eurogroupe (la réunion des ministres de Finances de la zone euro, ndlr) pour progresser rapidement vers la conclusion entre la Grèce et ses partenaires d'un accord qui bénéficie à chacun" sur l'avenir de la dette grecque et des réformes économiques du pays. Mercredi, M. Varoufakis était venu en personne à Francfort demander à Mario Draghi, président de la BCE, de quoi "garder la tête hors de l'eau" le temps de s'entendre avec ses partenaires européens. - pas à sec - Mais M. Draghi, peu accommodant, lui a demandé de "négocier rapidement et de manière constructive" avec ses partenaires de l'Eurogroupe afin d'assurer "la stabilité financière" de la Grèce, selon une source à la BCE. Joignant le geste à la parole, le conseil des gouverneurs réuni mercredi après-midi a décidé d'augmenter la pression sur Athènes. La disposition qu'il suspend permettait aux banques grecques de financer des achats d'obligations grecques, et donc à l'Etat grec de lever de l'argent. Elle était conditionnée au programme d'aide dont bénéfice Athènes, et ce encore jusqu'à février. Mais "il n'est pas possible à l'heure actuelle d'anticiper une issue positive" du programme d'aide, écrit la BCE dans son communiqué. En d'autres termes, il lui faut de la clarté sur le devenir du programme - les réformes lancées vont-elles êtres menées à bien ? Que se passera-t-il après fin février ? - avant de rouvrir ce robinet.

