Taipei (AFP). Taïwan: 16 morts, 27 disparus dans le crash d'un avion tombé dans une rivière

Un avion en perdition de la TransAsia a heurté une autoroute surélevée et s'est abîmé dans une rivière mercredi à Taipei avec 58 personnes à bord, faisant au moins 16 morts alors que plusieurs autres étaient prises au piège. Il s'agit du deuxième accident subi par la compagnie taïwanaise en un peu plus de six mois, après le crash fin juillet d'un vol intérieur dans lequel 48 personnes avaient été tuées. Des images vidéo amateur spectaculaires ont montré l'ATR 72-600 à turbopropulseur en train de perdre de l'altitude et de dévisser, puis heurter une autoroute surélevée et plonger dans une rivière, se brisant en plusieurs morceaux. L'avion a laissé derrière lui une traînée de débris. "J'ai vu un taxi, à quelques mètres de moi, être touché par une aile de l'appareil. L'avion était énorme et tout proche de moi, j'en tremble encore", a raconté un témoin à la chaîne TVBS. L'accident est survenu vers 11H00 locales (03H00 GMT) peu après le décollage du vol GE235 avec 53 passagers et cinq membres d'équipage à bord, de l'aéroport de Songshan à Taipei à destination de l'île de Kinmen, petite île côtière située à proximité du continent chinois, mais contrôlée par Taïwan. Les secouristes ont déclaré que 15 survivants avaient été sortis de l'appareil en train de sombrer et que 27 personnes étaient portées disparues. Selon un responsable des opérations, la mort de six personnes est confirmée et 10 autres ne "présentent aucun signe de vie", termes consacrés à Taïwan avant la confirmation officielle d'un décès. La direction de la compagnie, dont son directeur général Peter Chen, se sont dits désolés, lors d'une conférence de presse. - "Course contre la montre" - "Nous voulons présenter nos excuses aux familles et remercier les secouristes engagés dans une course contre la montre", a déclaré M. Chen. Une importante opération de sauvetage à laquelle participaient environ 400 soldats, était en cours. "Nous allons tenter de lever la partie avant de l'appareil à l'aide de grues, là où nous pensons que la plupart des passagers sont pris au piège", a expliqué un secouriste, ajoutant que les boîtes noires avaient été retrouvées. Les images des télévisions ont montré des secouristes juchés sur les débris de l'appareil en train de tenter d'extirper les passagers à l'aide de cordes. Les rescapés étaient ensuite embarqués à bord de canots de sauvetage jusqu'au rivage. Certains d'entre eux ont été emportés sur des brancards. D'après des médias chinois, 31 passagers étaient originaires de Chine continentale, et voyageaient en deux groupes touristiques au départ de Xiamen, ville portuaire de la province du Fujian qui fait face à Taïwan. Contactée par l'AFP, une agence de tourisme de Xiamen a indiqué compter 15 clients, dont trois enfants de moins de 10 ans, à bord de l'avion. "C'est une situation d'urgence", a déclaré Mme Wen, employée de cette agence de voyage. "Nous essayons d'acheminer les proches (des victimes) jusqu'à Taïwan". Le directeur de l'aviation civile taïwanaise Lin Chih-ming a déclaré que l'ATR 72-600 avait moins d'un an et qu'il avait subi des opérations de maintenance il y a un peu plus d'une semaine. Le pilote avait 14.000 heures de vol à son compteur et le co-pilote 4.000. Le 23 juillet, un appareil de la TransAsia s'était écrasé avec 54 passagers et quatre membres d'équipage sur une île de l'archipel touristique de Penghu, au large de la côte occidentale de Taïwan. Quarante-huit personnes, dont deux Françaises, avaient été tuées. La zone était frappée au moment de l'accident par un typhon. Depuis quelques mois, le transport aérien civil asiatique connaît une série noire. Le 8 mars 2014, un Boeing 777 assurant le vol MH 370 de la compagnie malaisienne Malaysia Airlines s'était volatilisé après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin, avec à bord 239 personnes. Cette disparition reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile.

