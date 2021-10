Taipei (AFP). Crash à Taïwan: le corps de la dernière victime retrouvée

Le corps du dernier disparu dans l'accident spectaculaire de l'avion de la compagnie taïwanaise TransAsia au début du mois à Taïwan a été retrouvé jeudi par les secouristes, portant à 43 le bilan des morts. Le corps d'un ressortissant chinois a été retrouvé, toujours attaché à son siège, à environ trois kilomètres de l'endroit où l'avion s'était abîmé dans une rivière de Taïpei, a expliqué le service national des secours. Quinze personnes ont survécu à l'accident. Le vol GE235 de la TransAsia s'est abîmé le 4 février dans les eaux glacées de cette rivière peu après son décollage de l'aéroport Songshan de Taipei, avec 53 passagers et cinq membres d'équipage à bord. L'appareil avait pour destination Kinmen, petite île côtière située à proximité du continent chinois mais contrôlée par Taïwan. Des images amateur spectaculaires ont montré l'ATR 72-600 à turbopropulseur en train de perdre de l'altitude et de dévisser, puis heurter une autoroute et plonger dans l'eau. A la suite de cet accident, l'Autorité de l'aviation civile (AAC) avait ordonné aux pilotes de TransAsia de subir un test oral sur les procédures d'urgence de base en vigueur sur les ATR, alors que les premiers éléments de l'enquête évoquent d'éventuelles défaillances humaines. Dix pilotes ont été suspendus de leurs fonctions pendant un mois à la suite de ces examens et devront recevoir une formation supplémentaire. L'enquête sur les causes de l'accident est toujours en cours mais les premiers éléments obtenus des boîtes noires de l'avion montrent que son moteur droit s'est éteint environ deux minutes après le décollage. L'autre moteur a été éteint manuellement par l'équipage pour une raison inconnue. Des analystes ont estimé que les pilotes ont pu se tromper et couper le mauvais moteur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire