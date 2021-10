Yaoundé (AFP). Cameroun: violents combats entre l'armée et Boko Haram à Fotokol

De violents combats opposaient mercredi matin soldats camerounais et islamistes nigérians dans la ville de Fotokol, à la frontière camerouno-nigériane, d'où l'armée tchadienne a lancé la veille son offensive terrestre au Nigeria contre Boko Haram, a-t-on appris de sources sécuritaires camerounaises. "Les gars (islamistes) sont entrés ce (mercredi) matin. Les combats entre eux et nos soldats sont très forts", a déclaré une source sécuritaire établie dans la ville, jointe par l'AFP depuis Yaoundé. "Des personnes qui se sont enfermées chez elles me disent qu'elles ne savent pas quoi faire pour en sortir", a indiqué une autre source proche des service de sécurité. L'armée tchadienne a lancé mercredi matin une opération de ratissage contre les islamistes de Boko Haram dans la ville nigériane de Gamboru, totalement désertée par la population, au lendemain du déclenchement de son offensive terrestre au Nigeria, a constaté un journaliste de l'AFP. Des tirs d'armes automatiques retentissaient dans la ville et de l'autre côté de la frontière camerouno-nigériane, dans la ville de Fotokol, où l'armée camerounaise était engagée dans des combats contre les islamistes.

