Tendance Malherbe - Bons voeux pour 2011

Vous l'aurez compris, cette année, c'est la deuxième formule qu'il faut retenir, puisque les Malherbistes auront besoin d'une bonne dose de réussite pour sauver leur peau en Ligue 1. Et au moment de se lancer dans cette nouvelle année footballistique, rien de mieux que de leur envoyer un canadair d'encouragements pour éteindre ces doutes nés des contreperformances des derniers mois.



Malgré un début de saison difficile, Malherbe demeure le club phare de la région, un club familial qui tente de se faire une place dans le monde impitoyable du foot-business. Dix-huitième au classement sur le plan sportif, Malherbe loge à peu près à la même place au moment de comparer son budget avec ceux des différents clubs de l'élite du football français.



Pour grandir Malherbe ne doit plus faire le yoyo entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour empocher sur quelques années de suite, les millions d'euros promis par les droits télé. A l'issue de la saison dernière, Sochaux qui avait finit 17e au bord de la relégation, avait récolté 17,3 millions d'euros de droits télé. Malherbe champion de Ligue 2 dans le même temps, ne récupérait qu'un peu plus de 5 millions d'euros. Un différentiel de 12 millions d'euros donc qui forcément ne permet pas d'envisager l'avenir de la même manière.



Ces millions sont indispensables pour former une équipe capable de pérenniser la place du club en Ligue 1 à moyens termes. Alors oui Malherbe a besoin de ce maintien pour grandir et devenir le club référence en Normandie.



Devant ce défi, il n'y a plus qu'à souhaiter à tous les joueurs et à tous les salariés du club, une bonne année 2011.



> Audio : la chronique "Tendance Malherbe" diffusée le 2 janvier sur Tendance Ouest.







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire