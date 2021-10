Sortir dans le Calvados : mercredi 4 février

Le Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie et le Théâtre de Caen organisent le Festival Danse d'Ailleurs. Un festival qui se déroule en 3 temps, le début des festivités c'est aujourd'hui. Retrouvez le programme complet des spectacles sur www.ccncbn.com et l'intégralité de l'interview est à retrouver sur tendanceouest.com



Comme chaque année à Vire, la fête foraine de la chandeleur vous donne rendez-vous dans le centre ville et vous propose une quinzaine d'attractions pour petits et grands. Pour en profiter, rendez-vous jusqu'au 22 février sur la Place du Champ de Foire.



Du sport et du basket. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit ce samedi l'équipe de Ardres à domicile au Palais des Sports de Caen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Sur Tendance Ouest, remportez dés maintenant vos 2 places pour y assister en composant le 02 33 05 32 30.