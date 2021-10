Nice (AFP). Nice: trois militaires en faction devant un centre communautaire juif agressés

Trois militaires en faction devant un centre communautaire juif à Nice ont été agressés au couteau dans le centre-ville mardi après-midi par un homme interpellé dans la foulée et a section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête. Les motivations de cet homme étaient inconnues dans l'immédiat. "Un peu après 14H00, alors que trois militaires étaient en faction devant un site israélite (), un individu, qui passait sur le trottoir a alors agressé violemment avec un grand couteau l'un des soldats, visant son visage ou son cou", a-t-on indiqué à l'AFP de source policière. Ce soldat a été blessé à une joue, une "blessure apparemment profonde mais sans gravité", et un autre militaire a été atteint au bras en maîtrisant l'individu, connu des services de police pour des faits assez anciens, a-t-on ajouté de même source. Le troisième soldat n'a quant à lui pas été blessé. L'agresseur aurait peut-être eu un complice, a ajouté une autre source policière, sans donner aucun détail sur les motivations ou le profil de cet homme ou de son éventuel complice. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, l'homme interpellé s'appellerait Moussa Coulibaly mais n'aurait "a priori" aucun lien avec Amédy Coulibaly, un des auteurs des attentats de Paris en début d'année. Selon un communiqué du maire UMP de la ville, Christian Estrosi, l'agresseur a été interpellé grâce aussi à l'intervention d'un commerçant, d'un agent de la régie des transports locaux et des membres de la police nationale et municipale. -L'agresseur avait deux couteaux- "Je tiens à la disposition de la justice les images des caméras de vidéo protection qui ont enregistré l'agression et appelle à des sanctions très lourdes à l?encontre du criminel interpellé", a ajouté M. Estrosi. L'élu a demandé au gouvernement de "maintenir la présence des forces militaires dans (la) ville, dont la mission devait s'achever" mardi. Les militaires ont été pris en charge par les services de secours sur le lieu de l'agression, avenue Jean Médecin, à proximité de la place Masséna, a constaté un correspondant de l'AFP. Leur pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur avait deux couteaux sur lui, mais n'en a utilisé apparemment qu'un, a précisé le premier adjoint de Christian Estrosi à la mairie de Nice, Philippe Pradal, qui s'est rendu sur place après les faits. Les militaires assuraient la sécurité dans le cadre du plan Vigipirate devant un immeuble abritant le Consistoire israélite de Nice, Radio Shalom et une association israélite. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, "va appeler la chaîne de commandement pour avoir des nouvelles de ces militaires, à qui il souhaite un prompt rétablissement", a indiqué à l'AFP son entourage. "On voit bien que la menace (antisémite) est plus que réelle, devant ces agressions devant des lieux qui sont identifiés comme juifs", a-t-on déclaré de même source. "La présence des militaires devant des lieux de culte est nécessaire. Comme l'a dit le président François Hollande, ils risquent leur vie pour sauver la nôtre". Quelque 10.500 militaires ont été déployés, dont 5.800 en Ile-de-France, sur des sites sensibles, notamment les lieux de culte juifs et musulmans, devant des établissements scolaires ou les entreprises de presse, dans le cadre du plan Vigipirate, renforcé après les attentats commis en début d'année à Paris. "Agression de militaires à #Nice06: c'est un symbole de la République qui est attaqué, toute ma solidarité à nos soldats", a aussi réagi sur Twitter le député UMP et président du Conseil général des Alpes-Maritimes Eric Ciotti.

