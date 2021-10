Paris (AFP). Agression de militaires à Nice: Moussa Coulibaly mis en examen et écroué

Moussa Coulibaly, arrêté mardi après l'agression au couteau de trois militaires en faction devant un centre communautaire juif à Nice, a été mis en examen samedi pour tentatives d'assassinats terroristes et placé en détention provisoire. Cet homme de 30 ans, originaire de Mantes-la-Jolie (Yvelines), a été mis en examen pour tentatives d'assassinats et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a indiqué samedi à l'AFP une source judiciaire. Comme l'avait requis le parquet de Paris, un juge a ensuite ordonné son placement en détention provisoire. Les enquêteurs devront explorer les motivations de ce trentenaire, refoulé de Turquie fin janvier et qui séjournait à Nice depuis, où, surveillé par des policiers du renseignement, il a été vu mener une vie de vagabond désoeuvré dans les jours précédant l'attaque. Dans cette ville, il n'avait "ni racine ni contact", avait indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Durant sa garde à vue, il a rompu le silence mercredi pour évoquer sa haine de la France, de la police, des militaires et des juifs, selon une source proche de l'enquête. Puis, à la fin des 48 premières heures de garde à vue, il a fait savoir qu'il ne voulait plus d'avocat, a raconté à l'AFP celle qui l'a assisté pendant les premiers interrogatoires, Me Caroline Laskar. Pour elle, après un moment où il a semblé "prostré", Moussa Coulibaly lui est apparu "froid et déterminé", "peu soucieux de ce qui allait lui arriver". Il a été interpellé mardi à 14h00 après avoir blessé au couteau deux militaires, tandis qu'un troisième était parvenu à le maîtriser. L'attaque a eu lieu en plein coeur de Nice sur une artère commerciale très fréquentée. - "prosélytisme agressif" - Dès le lendemain de l'agression, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé à l'Assemblée nationale le passage des Alpes-Maritimes en "alerte attentat" du plan Vigipirate. Les enquêteurs chercheront notamment à déterminer si le suspect savait que les militaires surveillaient l'accès à un centre communautaire abritant discrètement, dans une cour en retrait de la rue, le Consistoire israélite de Nice, Radio Shalom et une association juive. Dans l'hôtel proche de la gare de Nice où il séjournait depuis le 29 janvier, les policiers ont trouvé un texte écrit de sa main adressé à Allah, mais où il ne mentionne aucun projet d'attentat, selon une source proche de l'enquête. Moussa Coulibaly avait été repéré mi-décembre par les services de police après un signalement car il faisait du "prosélytisme agressif" dans une salle de sport de Mantes-la-Jolie, selon des sources concordantes. Il était déjà venu à Nice les 25 et 26 janvier, puis était parti pour la Corse où il s'était fait repérer par la police aux frontières en cherchant à acheter un aller simple au départ de Nice pour la Turquie, une étape sur la route du jihad en Syrie. La Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), alertée par la police aux frontières, avait demandé aux autorités turques de le refouler, ce qu'elles ont fait le 29 janvier. A son retour en France, il avait été entendu par la DGSI puis placé sous surveillance policière. Moussa Coulibaly est connu pour des faits de droit commun, tous commis à Mulhouse où il a résidé entre avril 2006 et novembre 2009: vol à l'étalage, violences, usage de stupéfiants, outrage à personnes dépositaires de la force publique.

