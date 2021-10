Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: un leader séparatiste espère mobiliser 100.000 hommes

Le dirigeant de la république séparatiste de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré lundi qu'il espérait mobiliser dans les jours qui viennent 100.000 hommes pour combattre les forces loyalistes ukrainiennes, sur fond de recrudescence des violences. "La mobilisation générale aura lieu dans la République populaire de Donetsk dans 10 jours, il est prévu de mobiliser jusqu'à 100.000 hommes", a déclaré Alexandre Zakhartchenko, cité par l'agence officielle séparatiste DAN. Les rebelles ont menacé la semaine dernière d'élargir leur offensive à tout le territoire des régions de Donetsk et de Lougansk dont une grande partie est toujours contrôlée par les autorités de Kiev. L'Est rebelle en proie à un conflit armé depuis près de 10 mois a connu un week-end sanglant au cours duquel une cinquantaine de soldats et de civils ont été tués alors que les négociations de paix tenues samedi pour conclure un cessez-le-feu ont échoué. Cinq militaires ukrainiens et sept civils ont été tués dans l'est de l'Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon des bilans donnés lundi par Kiev et des autorités locales. "Cinq soldats ont été tués et 29 blessés dans des combats", a annoncé un porte-parole militaire ukrainien Vladislav Seleznev au cours d'un point de presse en ajoutant que les positions de l'armée avaient été la cible de tirs à 104 reprises. Du côté des civils, deux hommes ont été tués dans des tirs rebelles au lance-roquettes multiples Grad sur le village de Krimské situé à 40 km au nord-ouest de la capitale rebelle de Lougansk, a annoncé le gouverneur régional pro-Kiev Guennadi Moskal. A Donetsk, une autre capitale régionale et fief des séparatistes, un homme a été tué dans des bombardement dans la nuit de dimanche à lundi, selon la mairie de la ville. Le chef de la police pro-Kiev de la région de Donetsk Viatcheslav Abroskine a pour sa part fait état de trois civils tués dont un garçon de trois ans à Vougleguirsk, près du point chaud de Debaltsevé et une femme à Avdiïvka, près des ruines de l'aéroport de Donetsk.

