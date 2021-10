Avignon (AFP). Meurtre d'Océane: Blondiau condamné en appel à la perpétuité incompressible

La cour d'assises d'appel du Vaucluse a condamné vendredi à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible Nicolas Blondiau pour le meurtre et le viol d'Océane commis en novembre 2011 dans le Gard. La cour confirme le jugement de première instance de la cour d'assises du Gard à l'encontre de Nicolas Blondiau, 28 ans, qui devient ainsi la 3e personne en France condamnée à cette peine, la plus lourde existante, après Michel Fourniret et Pierre Bodein.

