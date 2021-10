Athènes (AFP). Dette de la Grèce: le gouvernement Tsipras et l'UE entrent dans le vif du sujet

Les discussions cruciales entre le nouveau gouvernement anti-austérité grec et l'UE sur la réduction de l'énorme dette du pays ont commencé vendredi avec l'arrivée à Athènes du chef de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem, qui va faire face à des interlocuteurs pour l'instant intraitables. Le chef des ministres des Finances de la zone euro est arrivé au Palais Maximou, le bureau du nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras au centre de la capitale, peu après 12H00 GMT, où il a été accueilli par celui-ci et par le vice-Premier ministre Ioannis Dragasakis. Peu après, il a gagné le ministère des Finances, pour s'y entretenir avec Yanis Varoufakis. Le ministre de l'Economie Yorgos Stathakis et Euclidis Tsakalotos, vice-ministre des relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, devaient également participer aux entretiens de l'après-midi. Ils vont porter sur deux sujets : la volonté du nouveau gouvernement grec de voir réduire par ses créanciers (UE, FMI) le montant de la dette du pays, qui atteint 175% du PIB, et la renégociation du plan d'austérité imposé à la Grèce par les mêmes créanciers, en échange de leur aide financière. Il s'agit de la première visite de M. Dijsselbloem à Athènes après la victoire du parti de gauche anti-austérité Syriza dimanche, qui a marqué un tournant pour la Grèce et a secoué l'Europe. Jeroen Dijsselbloem vise à envoyer un message ferme clair au nouveau gouvernement: "Faire partie de la zone euro signifie qu'il faut respecter l'ensemble des accords déjà passés". Jeudi, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait émis la même mise en garde, appelant la Grèce à "respecter les autres". Depuis Berlin, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, s'est joint au ch?ur vendredi, mettant en garde Athènes contre toute tentative de pression au sujet de la restructuration de sa dette : "Sur ce point, il n?y a pas grand-chose à débattre avec nous ; en outre, c?est difficile de nous faire chanter". Si les décisions prises sont respectées, en revanche, "nous sommes prêts à toute collaboration et à être solidaires. Mais seulement dans ce cadre-là et dans aucun autre", a bien insisté le ministre allemand. Athènes attend de son côté le début de la "concertation" avec ses partenaires, dans le but d'obtenir "un accord global durable pour la reconstruction d'une économie sociale, dans le cadre d'une Europe progressiste", selon le communiqué du ministère des Finances jeudi. Le vocabulaire technocratique semble cependant cacher une détermination de fer. - Repenser tout le programme - Dans une interview au New York Times jeudi soir, le tout nouveau ministre des Finances Yanis Varoufakis a semblé faire totalement fi des 7 milliards d'euros que l'UE s'apprête à verser au pays fin février, dans le cadre de son programme d'aide, si toutefois il respecte ses engagements. Les caisses de l'Etat, fragilisées depuis la campagne électorale car de nombreux Grecs se sont durant cette période abstenus de payer leurs impôts, auraient besoin de cette manne. Mais M. Varoufakis est resté de marbre : "Les sept milliards, nous n'en voulons pas, ce que nous voulons, c'est repenser tout le programme", a-t-il lancé. Une source proche du gouvernement grec a précisé jeudi qu'outre l'effacement d'une partie de la dette, Athènes souhaite un moratoire sur les intérêts et des remboursements soumis à une clause de croissance. Le gouvernement Tsipras souhaite aussi, selon cette source, "une révision à la baisse des objectifs irréalistes d'excédent fiscal primaire (hors charge de la dette) jusqu'en 2020", et demande que les investissements publics soient exclus des objectifs de déficit. Le "New Deal européen", comme l'a appelé mercredi M. Varoufakis, serait ainsi "complémentaire du plan Juncker", qui prévoit 315 milliards d'euros d'investissement dans la zone euro d'ici à 2017. Envoyé jeudi en éclaireur à Athènes, le président du Parlement européen Martin Schulz a semblé trouver Alexis Tsipras plus accommodant que redouté. "Il y avait une crainte qu'Alexis Tsipras suive sa propre voie mais cela n'est pas vrai, il est en faveur d'une discussion", et "la Grèce cherche des solutions sur une base commune avec ses partenaires européens", selon M. Schulz.

