Paris (AFP). Hollande: les propositions grecques sérieuses et crédibles

François Hollande a jugé vendredi les propositions d'Athènes de "sérieuses" et "crédibles", ajoutant toutefois que "rien n'est encore fait" et que les "heures qui viennent seront importantes" en vue d'un éventuel accord. "Les Grecs viennent de montrer une détermination à vouloir rester dans la zone euro parce que le programme qu'ils présentent est sérieux et crédible. Ils vont le soumettre au Parlement, ce qui montrera de la force, de l'engagement, et, je le dis aussi, du courage", a dit le président de la République à la presse. Il s'agit de "tout faire pour qu'il y ait un accord, un bon accord, un accord respectueux des règles européennes (), respectueux aussi des Grecs. Les heures qui viennent seront importantes. Rien n'est encore fait, mais tout doit être fait", a ajouté François Hollande.

