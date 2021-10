Athènes (AFP). Grèce: le gouvernement Tsipras et l'UE dans le vif de la dette

La confrontation entre le nouveau gouvernement anti-austérité grec et l'UE sur la réduction de l'énorme dette du pays commence vendredi avec la visite à Athènes du chef de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem qui va faire face à des interlocuteurs pour l'instant intraitables. Le gouvernement Tsipras continue, contre l'avis du reste des instances dirigeantes de l'UE, à réclamer un fort allégement du principal de l'énorme dette publique du pays (175% du PIB pour un total de plus de 315 milliards d'euros). Et il a annoncé dès son entrée en fonction mercredi un programme de réformes contraires à l'orthodoxie budgétaire prônée par Bruxelles : arrêt des privatisations, augmentation du salaire minimum, réintégration de fonctionnaires.. Le patron des ministres des Finances de l'UE va donc rencontrer en début d'après-midi les nouveaux hommes forts du pays, du parti de gauche radicale Syriza -- grand vainqueur des législatives de dimanche dernier -- pour leur porter le message que "faire partie de la zone euro signifie qu'il faut respecter l'ensemble des accords déjà passés". Jeudi, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker avait émis la même mise en garde, appelant la Grèce à "respecter les autres". Sur la dette, il avait déclaré qu'il n'est "pas question" de la supprimer, tout en convenant que "des arrangements sont possibles". Le ministre français des Finances Michel Sapin a tenu le même langage : "Discuter de la dette, oui, pour en alléger le fardeau, annuler la dette, non". Athènes attend de son côté le début de la "concertation" avec ses partenaires, dans le but d'obtenir "un accord global durable pour la reconstruction d'une économie sociale, dans le cadre d'une Europe progressiste", selon le communiqué du ministère des Finances jeudi. Le vocabulaire technocratique semble cependant cacher une détermination de fer. Dans une interview au New York Times jeudi soir, le tout nouveau ministre des Finances Yanis Varoufakis a semblé faire totalement fi des 7 milliards d'euros que l'UE s'apprête à verser au pays fin février, dans le cadre de son programme d'aide, si toutefois il respecte ses engagements. Les caisses de l'Etat, fragilisées depuis la campagne électorale car de nombreux Grecs se sont durant cette période abstenus de payer leurs impôts, auraient besoin de cette manne. Mais M. Varoufakis est resté de marbre : "Les sept milliards, nous n'en voulons pas, ce que nous voulons, c'est repenser tout le programme", a-t-il lancé. - Pack gouvernemental - Une source proche du gouvernement grec a précisé jeudi qu'outre l'effacement d'une partie de la dette, Athènes souhaite un moratoire sur les intérêts et des remboursements soumis à une clause de croissance. Le gouvernement Tsipras souhaite aussi, selon cette source, "une révision à la baisse des objectifs irréalistes d'excédent fiscal primaire (hors charge de la dette) jusqu'en 2020", et demande que les investissements publics soient exclus des objectifs de déficit. Le "New Deal européen", comme l'a appelé mercredi M. Varoufakis, serait ainsi "complémentaire du plan Juncker", qui prévoit 315 milliards d'euros d'investissement dans la zone euro d'ici à 2017. Envoyé jeudi en éclaireur à Athènes, le président du Parlement européen Martin Schulz a semblé trouver Alexis Tsipras plus accommodant que redouté. "Il y avait une crainte qu'Alexis Tsipras suive sa propre voie mais cela n'est pas vrai, il est en faveur d'une discussion", et "la Grèce cherche des solutions sur une base commune avec ses partenaires européens", selon M. Schulz. Il a espéré qu'après "ce bon pas en avant", la visite de M. Dijsselbloem apporterait "des pas concrets". Il n'a pas caché cependant que la discussion avec M. Tsipras avait été par moments "fatigante" : "Nous sommes d'accord sur plusieurs sujets mais il y a des choses qu'il faut encore discuter". M. Schulz devait évoquer ses impressions, vendredi lors d'un dîner à Strasbourg, auprès du président français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel. C'est un véritable "pack" gouvernemental dont M. Dijsselbloem va faire connaissance vendredi. Outre MM. Tsipras et Varoufakis, le responsable européen verra le vice-Premier ministre Yannis Dragasakis, en charge de superviser les négociations, le ministre de l'Economie Yorgos Stathakis, et Euclidis Tsakalotos, ministre adjoint en charge des relations internationales au ministère des Affaires étrangères. En chute libre mercredi au moment de l'installation du gouvernement, mais en remontée jeudi, la Bourse d'Athènes continuait à être dans le vert vendredi (+0,61%), avec une bonne performance des banques, aidées par des commentaires confiants de la BCE la veille. Le taux des obligations grecques à 10 ans repassait sous la barre des 10%, un signe d'accalmie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire