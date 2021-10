Stockholm (AFP). Patinage: Papadakis et Cizeron maîtres de la danse

Si jeunes et si mûrs: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont créé la sensation en enlevant de main de maîtres leur premier grand titre, en danse, lors de l'Euro-2015 de patinage artistique, jeudi à Stockholm. Papadakis (19 ans) et Cizeron (20 ans) étaient clairement attendus depuis ce début de saison tonitruant et leur progression fulgurante depuis leurs débuts chez les seniors il y a seulement deux ans. Le duo, particulièrement émouvant, a patiné son programme libre sur un Adagio du concert N.23 de Mozart pour exploser son record de points (108,91) et s'imposer au final avec 179,97, devant les Italiens Anna Cappellini et Luca Lanotte, tenants du titre mondial et européen (171,52). Ils se sont longuement étreint avant de quitter la piste sous les ovations du public. "C'est le programme que je voulais pour qu'ils sortent de l'enfance", a dit à l'AFP leur entraîneur depuis trois ans, Romain Haguenauer. Le tandem a effectivement changé de dimension en marquant fortement les esprits. Très rares sont les couples en danse qui brillent très jeunes au plus haut niveau alors que la catégorie requiert de la maturité et que la hiérarchie fait plus ou moins loi. Mais les deux Bleus ont bouleversé les standards. "Leur qualité aujourd'hui est qu'ils patinent ensemble depuis dix ans. Ils possèdent une longue expérience dans le travail de connexion, dans leur façon de bouger, ils ne font qu'un. Ils sont très complices et respectueux l'un de l'autre, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre", a souligné Haguenauer. - Mêmes délires - Associés quand ils avaient 8 et 9 ans par la mère de Gabriella, Catherine Papadakis, les deux Français ont débuté à Clermont-Ferrand avant de s'installer à Lyon puis de suivre Haguenauer à Montréal. Dans la cité québecoise, ils travaillent aussi avec les entraîneurs canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, vice-champions du monde en danse en 2006 et 2007, et un professeur de théâtre, Catherine Pinard, ancienne artiste du Cirque de Soleil. Leur aventure commune n'a jamais connu de couac et les deux champions se font toujours les mêmes blagues d'enfants. "On rigole toujours pareil, on a les mêmes délires que depuis 10 ans, on a grandi ensemble. On a changé mais pas tant que ça", explique Cizeron. "Quand on est ensemble les gens se disent: mais ils ont quel âge? Ils ont 12 ans?", raconte la blonde Papadakis. Paradoxalement, le duo ne se voit que très peu en dehors de la glace. Mais ils partagent la même autodérision et se complètent à merveille. "On ne prend jamais les choses trop à coeur. Moi je sais où on va. On ne s'en +fout+ pas mais un petit peu. C'est ce qui fait notre force. Ca nous arrive très rarement de pleurer. On retombe sur nos pattes parce qu'on se connaît", confie Cizeron. Papadakis, qui fait des études de lettres et joue de la guitare à ses heures perdues, se présente comme une jeune femme très tête en l'air. "J'ai des problèmes de concentration énorme dans la vie, je perds tout, j'oublie tout. Guillaume est beaucoup plus terre à terre. C'est une très bonne chose pour notre couple!" Guillaume, lui, est un perfectionniste, audacieux et plutôt borné. Et un artiste aussi, qui a fait l'école des Beaux-Arts, et véritable passionné de danse.

