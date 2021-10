Bratislava (AFP). Patinage artistique: le quatrième titre de Fernandez, Amodio finit en beauté à l'Euro

Le Français Florent Amodio a échoué au pied du podium (4e, 240,96) pour la dernière compétition de sa carrière après avoir livré le plus réussi de ses programmes libres (162,68), provoquant l'unique standing-ovation de la soirée. Le champion d'Europe 2011 a commis un sans faute et ouvert son programme avec un quadruple saut parfaitement exécuté pour finir en larmes. Amodio se retire de la compétition à 25 ans, conscient de ses lacunes techniques trop importantes par rapport aux meilleurs mondiaux, et poussé par l'envie de passer à autre chose. A commencer par des études de journalisme mais aussi le désir de créer des chorégraphies. A 24 ans, Fernandez, également champion du monde en titre et 4e des JO-2014 à Sotchi (Russie), a obtenu un total de 302,77 points, dépassant pour la première fois les 300 points dans sa carrière. Il devient le premier patineur depuis 43 ans à s'imposer quatre fois de suite aux Championnats d'Europe et le deuxième performeur de l'Histoire. Son dauphin, Bychenko, est loin derrière (242,56).

