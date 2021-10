Melbourne (AFP). Open d'Australie: Serena-Sharapova, un grand classique en finale

La finale de l'Open d'Australie opposera samedi Serena Williams, N.1 mondiale, à sa dauphine Maria Sharapova, dans un grand classique du tennis où l'Américaine sera archi-favorite, ayant presque toujours malmené sa rivale russe par le passé. Si l'on s'en tient aux chiffres, Serena aura un sérieux avantage psychologique. La reine de la WTA, qui a mis fin jeudi en demi-finale au beau parcours de sa jeune compatriote Madison Keys 7-6 (7/5), 6-2, a remporté ses quinze derniers duels avec Sharapova. La Russe s'est montrée incapable de battre l'Américaine depuis la finale du Masters en 2004. Mais "Masha", titrée à Melbourne (2008), fait forte impression depuis quatre matches. Deux jours après avoir renvoyé à ses études l'ambitieuse canadienne Eugenie Bouchard en quarts, la N.2 mondiale a surclassé la très discrète Russe Ekaterina Makarova (6-3, 6-2) jeudi en demies. Il semble loin ce deuxième tour chaotique où elle avait dû sauver deux balles de match contre une autre de ses compatriotes, Alexandra Panova, 150e mondiale. Un peu tancée au téléphone par son père après cette rencontre, Sharapova n'a, depuis, plus perdu le moindre set, ne laissant filer que quinze jeux (4 en moyenne par match). "Ma confiance est au plus haut. Peu importent qui j'ai en face de moi (en finale) et cette terrible série (face à Serena): je ferai tout pour remporter le titre", assure Sharapova, en quête d'un sixième titre en Grand Chelem. - 19e titre dans le viseur - Mais Serena Williams, assurée de conserver la première place mondiale même en cas de défaite, a d'autres atouts au niveau statistique, notamment une réussite systématique à Melbourne où elle a remporté ses cinq finales jouées jusqu'à présent. En Grand Chelem, elle n'en a perdu que quatre sur vingt-deux, la dernière en 2011 à l'US Open. Et Serena n'est jamais aussi forte qu'à l'approche des grand rendez-vous. En manque de constance en début de tournoi, la N.1 mondiale a bien négocié son quart de finale contre la Slovaque Dominika Cibulkova (6-2, 6-2). En demies, elle a pu compter sur son expérience et sur son service (13 aces) pour venger sa soeur aînée Venus, battue la veille par Keys en quarts. Après un premier set serré, la N.1 mondiale a imposé son rythme dans les échanges et a fait la différence grâce à sa force de frappe en retour. Elle a accéléré mais sa jeune adversaire, dont elle fut l'idole de jeunesse, l'a un peu ralentie en sauvant 8 balles de match. La protégée de Lindsay Davenport, qui disputait sa première demie en Grand Chelem, n'a pas été écrasée par l'enjeu. Au contraire détendue, elle a été la première à faire le break, menant jusqu'à 3-1, en s'appuyant sur sa rapidité en coup droit et au service. Au point de susciter le respect de Serena Williams. "C'est une super joueuse. Elle va remporter ce tournoi d'ici peu et bien d'autres Grands Chelems", a affirmé la N.1 mondiale qui a, elle, une énorme collection à 33 ans. Samedi, elle visera un 19e trophée majeur pour dépasser Martina Navratilova et Chris Evert et se rapprocher du record de Steffi Graf (22). Chez les messieurs, Andy Murray tentera lui de rallier dans la soirée sa quatrième finale à l'Open d'Australie, face au Tchèque Tomas Berdych.

