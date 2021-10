Sortir dans le Calvados : jeudi 29 janvier

Demain, à l'UGC Ciné Cité de Mondeville, assistez à l'avant-première du film «Papa ou Maman» avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison. De bons métiers. De beaux enfants. Mais aujourd'hui, ils divorcent. Et ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde. C'est ce vendredi à 20h30.



Ce samedi, au Centre Aquatique Forméo de Falaise, venez découvrir le goût de l'effort et du dépassement de soi avec une animation pour tester vos limites. Au programme : échauffement, pompes, montées de cordes. La matinée sera suivie d'un repas et d'un accés à l'espace Océane. Rendez-vous ce samedi à 11h, l'entrée est à 10€.



Ce week-end, ce sont les finales du concours de plaidoiries au Mémorial de Caen. Vous pouvez assister à ces plaidoires ou les suivre en direct sur www.memorial-plaidoiries.fr