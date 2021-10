Belen (Costa Rica) (AFP). Raul Castro demande la fin de l'embargo américain pour renouer les relations

Le président cubain, Raul Castro, a exigé mercredi des Etats-Unis qu'ils mettent fin à l'embargo contre Cuba afin de progresser dans le rétablissement de leurs relations, sa première déclaration depuis la réunion bilatérale de haut niveau organisée à La Havane. "Le problème principal n'a pas été résolu. L'embargo économique, commercial et financier, qui provoque d'énormes dégâts humains et économiques et qui constitue une violation du droit international, doit cesser", a-t-il déclaré dans un discours prononcé au sommet de la Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes (Celac), au Costa Rica.

