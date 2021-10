Tennis de table : ce n'était pas le soir du SPO Rouen

Le premier match devait, sur le papier, tomber dans l'escarcelle des Normands. Le leader rouennais Wei-Dong Shi (n°24) se présente face à Sébastien Jover (n°59) champion de France 2006 mais en panne de résultats. Mais contre toute attente, la patte gauche du francilien vient à bout de Wei Dong-Shi au 5e set. Quelques prises de risques au service ont coûté quelques points au Rouennais.

Le second match s'annonce plus difficile pour les Rouennais. L'espoir Can Akkuzu (n°69) affronte le leader de Saint-Denis Lubomir Jancarik (n°35). Le Rouennais a beau mener un set à zéro et revenir ensuite à deux sets partout, il s'incline une nouvelle fois en cinq sets.

Cantero manque une balle de match

L'affaire se corse pour les Normands mais Jesus Cantero (n°63), en forme depuis le début de la saison, part favori face à Mehdi Bouloussa (n°68). Et effectivement, l'Espagnol mène rapidement deux sets à zéro. Mais comme dans les autres matchs, la confiance semble abandonner progressivement le pongiste rouennais, qui, malgré une balle de match, s'incline en cinq sets.

La victoire n'est déjà plus possible pour le SPO Rouen. Les joueurs d'Eric Varin peuvent encore espérer le match nul. Wei Dong-Shi doit entamer la remontée face à Lubomir Jancarik. Mais encore une fois, les certitudes sont du côté francilien et le Tchèque s'impose une dernière fois au 5e set.

Résultat final sans appel (4-0) pour le SPO Rouen qui abandonne des points importants dans l'optique de la montée en Pro A. La semaine prochaine, les hommes d'Eric Varin se déplacent à Villeneuve-sur-Lot, favori, avec Boulogne, pour la montée à l'échelon supérieur. Au match aller, les deux équipes ont fait match nul.