Tennis de table : le SPO Rouen se relance après son succès face à Nice

C'est un ouf de soulagement qu'a dû pousser Eric Varin, le coach du SPO Rouen (Seine-Maritime) à l'issue du match contre Nice (Alpes-Maritimes) mardi 20 septembre 2016. A domicile, et après deux revers consécutifs, les Normands ont bataillé face à des Niçois qui n'avaient pas non plus remporté le moindre match cette saison.

Cantero et Liu s'imposent

Jesus Cantero (n°46) a lancé les hostilités face à Jérémy Petiot (n°64). L'Espagnol, à la recherche d'un premier succès cette saison, a mis son équipe sur de bons rails et a regagné un peu de confiance en sortant son adversaire en trois manches bien négociées (11/9-11/8-11/8).

Les supporters rouennais ont ensuite pu voir la nouvelle recrue, Nan Liu (n°39) en action, face au leader adverse, Hampus Soderlund (n°60). Et le match commence bien mal pour le néo-normand : il multiplie les fautes directes face à un adversaire solide qui lui inflige un 11-5. Le deuxième set débute de la même manière et Nan Liu est vite mené 4-0. Mais il se réveille, ajuste la mire en coup droit et parvient à remporter cette manche 11/9, avant d'étriller Soderlund 11/3 dans la troisième manche. Dans le quatrième set, la recrue chinoise est menée 10-6 mais revient à hauteur pour s'imposer 12/10. Le SPO Rouen mène alors 2/0, la victoire est à portée de raquette.

Premiers pas à domicile de Nan Liu, nouvelle recrue du SPO !





Un double fragile, un Cantero renversant

En double, la réussite n'a pas été la même pour le SPO. Abdel-Kader Salifou (n°45), champion de France de la spécialité, est associé à Nan Liu. Mais, comme les deux premières paires expérimentées face à Miramas et Saint-Denis, les Normands s'inclinent en cinq sets, après avoir été menés 2/0.

Le dernier match oppose Jesus Cantero au Portugais Enio Mendes (n°77). L'Espagnol prend le meilleur départ (11/5) mais perd les deux manches suivantes (12/10-11/2). Le spectre d'un retour niçois plane alors sur la salle C.Besson mais Jesus se ressaisit et emporte les deux derniers sets 11/9-11/6.

Le SPO Rouen s'impose donc 3/1, obtient sa première victoire de la saison et passe à la 5e place du championnat. Prochain match le 6 novembre - ) la suite des championnats d'Europe - avec un déplacement à Boulogne-Billancourt.

