Tennis de table : le SPO Rouen débute mal sa saison

Tout a pourtant bien commencé. Mardi 6 septembre 2016, le SPO Rouen (Seine-Maritime) accueille Miramas pour la première journée de Pro B. Abdel-Kader Salifou, la seule recrue rouennaise, débute face à Zhiwen He Cheng, ancien 10e mondial aujourd'hui âgé de 54 ans mais toujours redoutable (n°25 fr). Et le joueur du SPO étouffe rapidement son adversaire, le battant en trois sets secs. On se dit alors que le SPO est bien parti. A tort.

Le double s'incline, Abdel-Kader Salifou fait le plein

Dans le second match, Jesus Cantero (n°45) défie Marcelo Aguirre (n°85). Mais il s'avère très vite que l'Espagnol est à court de forme. Il s'incline en trois manches. Place alors au double, une nouveauté cette année. La paire rouennaise, composée de Jesus Cantero et Konstantinos Papageorgiou, remporte la première manche avant de subir la révolte de Aguirre et Tianming Zhao, qui s'imposent 3-1.

Le SPO Rouen n'a alors plus le droit à l'erreur. Abdel-Kader Salifou le sait et, pour sa première rencontre sous ses nouvelles couleurs, remporte son second match face à Tianming (3-1). Konstantinos Papageorgiou a alors le sort de la rencontre au bout de sa raquette. Mais, face à un Zhiwen qui ne souhaite pas repartir de Normandie avec deux défaites dans son escarcelle, il ne peut rien et est défait 3-0.

Le SPO Rouen s'incline donc 3-2 et débute mal sa saison. Les hommes d'Eric Varin auront l'occasion de se reprendre dimanche 11 septembre à Saint-Denis, vainqueur à Metz lors de la première journée.

