Beyrouth (AFP). Syrie: les forces kurdes ont chassé les jihadistes de l'EI de Kobané

Les forces kurdes ont chassé le groupe Etat islamique (EI) de la ville syrienne de Kobané, une défaite cuisante pour les jihadistes après plus de quatre mois de combats, rapporte lundi une ONG. "La milice des YPG (Unités de protection du peuple kurde) a chassé l'EI de Kobané et contrôle quasi-totalement la ville", a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), précisant que les jihadistes se sont repliés dans les environs de Kobané. "Certains jihadistes combattent encore à l'extrémité-est de Kobané, notamment à la périphérie du quartier Maqtala", précise l'ONG. Il s'agit de la plus importante défaite de l'EI en Syrie depuis l'apparition de ce groupe dans le conflit en 2013 et, selon les analystes, cet échec porte un coup d'arrêt à son expansion territoriale. L'EI a perdu plus de 1.000 jihadistes depuis le début de son offensive contre Kobané le 16 septembre. Les combats, qui ont fait au total plus de 1.600 morts, et la détermination de l'EI à conquérir cette ville frontalière de la Turquie ont transformé Kobané en un symbole de la lutte contre ce groupe extrémiste qui contrôle de larges territoires en Syrie et en Irak. Les forces kurdes, au départ sous-équipés, ont bénéficié de l'appui crucial des frappes aériennes menées par une coalition internationale dirigée par Washington depuis le 23 septembre.

