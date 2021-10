Athènes (AFP). Grèce: Alexis Tsipras commence à consulter pour former un gouvernement

Alexis Tsipras, dirigeant de la gauche grecque Syriza et vainqueur des élections législatives, a commencé lundi ses consultations avec les responsables d'autres formations politiques élues au parlement en vue de constituer la majorité parlementaire qu'il a manquée de peu et de former un gouvernement. Le premier responsable politique rencontré par Alexis Tsipras à 08h30 GMT a été Panos Kammenos dirigeant du parti de droite souverainiste "Les Grecs indépendants" (ANEL), qui s'est dit prêt à collaborer. La rencontre a lieu au siège du parti Syriza, dans le centre d'Athènes. Une consultation du parti pro-européen de centre gauche "To Potami" est également envisagée, représentant une option d'alliance plus modérée vis à vis de l'Union européenne. Aucun rendez-vous n'a cependant été fixé, a indiqué le Syriza à l'AFP, pas plus qu'avec les communistes du KKE avec lesquels Alexis Tsipras souhaite discuter, bien qu'ils aient régulièrement exclu toute alliance avec la gauche. To Potami ("La rivière"), le KKE et les Grecs indépendants détiennent respectivement 17, 15 et 13 sièges dans le nouveau parlement, soit les quatrième, cinquième et sixième forces en présence à l'assemblée. Le Syriza, première force avec 149 élus, soit deux sièges de moins que la majorité absolue de 151 sur 300, insiste sur sa volonté de former rapidement un gouvernement, si possible dans la journée de lundi. Il a théoriquement jusqu'à trois jours pour y parvenir. En cas d'échec, c'est la droite Nouvelle démocratie du Premier ministre sortant Antonis Samaras, arrivée deuxième avec 76 sièges (27,81%), qui s'essaiera à son tour au rassemblement, avec peu de chances de réussir compte-tenu de son nombre d'élus. Le parti neonazi Aube Dorée s'impose à la troisième place et décroche 17 élus -un de moins que dans le parlement actuel. Les titres de la presse grecque reflétaient lundi la portée historique du scrutin de dimanche: "La Grèce tourne la page" affichait le quotidien centriste Ta Nea, le plus gros tirage du pays. "Une victoire de portée historique", triomphait le quotidien de gauche "Journal des rédacteurs". Le quotidien libéral Kathimerini, seul à mettre une photo d'Antonis Samaras en vis à vis d'Alexis Tsipras, se contentait d'un sobre "Nouveau panorama avec la victoire de Syriza".

