Melbourne (AFP). Open d'Australie: Nadal et Murray marquent leur territoire

Andy Murray et Rafael Nadal ont fait preuve d'autorité pour rallier les quarts de finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne, lors d'une journée marquée par l'exploit de Nick Kyrgios, premier joueur local à atteindre ce niveau depuis 10 ans. Au terme d'un spectacle divertissant, Murray a été le héros du jour contre le Bulgare Grigor Dimitrov, l'un des plus sérieux outsiders du tournoi, qu'il a dominé en quatre sets 6-4, 6-7 (5/7), 6-3, 7-5. L'Ecossais, qui vivra son seizième quart d'affilée en Grand Chelem, ne partait pas forcément favori contre le "Federer bulgare". Devant ses supporters, à Wimbledon, Dimitrov l'avait humilié fin juin. Mais Murray, trois fois finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013) a lavé l'affront s'imposant comme le véritable patron dans ce duel de haut niveau où son adversaire a raté trop d'opportunités. Par deux fois, le lauréat de Wimbledon 2013 a réussi à inverser la tendance: dans le premier set où il a été mené 3-0 et dans le quatrième où Dimitrov, qui a servi à 5-3, a laissé passer sa chance de recoller au score pour prolonger les débats. Après ce succès, Murray jouera contre tout un stade au prochain tour puisqu'il rencontrera le grand espoir local, Nick Kyrgios. Le "Kid" de Canberra a électrisé la Hisense Arena en réalisant une prestation renversante contre l'Italien Andreas Seppi, tombeur de Roger Federer au tour précédent. Présenté comme une future terreur du circuit professionnel, Kyrgios a fait la démonstration de son potentiel en inversant le cours du jeu après avoir été mené 2 sets 0 et dû sauver une balle de match dans la quatrième manche pour finalement l'emporter 5-7, 4-6, 6-3, 7-6 (7/5), 8-6. Après cet exercice d'équilibriste, le jeune homme au service puissant (25 aces) est devenu, à 19 ans, le premier représentant "Aussie" à atteindre ce niveau depuis 2005, année de la finale perdue par Lleyton contre Marat Safin. C'est son deuxième quart de finale en Grand Chelem après celui disputé à Wimbledon où il s'était révélé. "Quand j'ai pris conscience que j'avais gagné, ce fut incroyable, la plus belle émotion de ma carrière", à réagi Kyrgios. Il sera le seul représentant "Aussie" au prochain tour.Son compatriote Bernard Tomic n'a rivalisé que durant un set (6-2, 7-6 (7/3), 6-2) contre Tomas Berdych, plus déterminé que jamais à remporter un premier tournoi majeur. Le Tchèque se promène depuis le début de la compétition. Il n'a toujours pas lâché le moindre set. Le problème pour lui, c'est qu'il retrouvera au prochain tour Rafael Nadal. - Bouchard et Sharapova se recroisent - L'Espagnol a remporté leur 17 précédentes confrontations et ne cesse de monter en charge. Sa victoire contre le Sud-Africain Kevin Anderson, 15e mondial, en trois manches 7-5, 6-1, 7-5 le prouve. Les crampes abdominales qui l'avaient fait tant souffrir au deuxième tour semblent bien loin. Chez les dames, Eugenie Bouchard a rallié aussi les quarts de finale pour y recroiser Maria Sharapova, son idole de jeunesse, qui l'avait battue en demi-finales de Roland-Garros il y a sept mois. La Canadienne, demi-finaliste l'an passé, a difficilement dominé la Roumaine Irina-Camélia Begu en trois sets (6-1, 5-7, 6-2), tandis que Sharapova s'est promenée (6-3, 6-0) face à la Chinoise Peng Shuai. La N.3 mondiale Simona Halep est également passée. Elle affrontera au prochain tour la Russe Ekaterina Makarova.

