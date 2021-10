Melbourne (AFP). Open d'Australie: Bouchard recroise Sharapova, son idole de jeunesse

Eugenie Bouchard a rallié les quarts de finale de l'Open d'Australie dimanche à Melbourne pour recroiser Maria Sharapova, son idole de jeunesse, qui l'avait battue en demi-finales de Roland-Garros, il y a sept mois. La Canadienne, demi-finaliste l'an passé, a difficilement dominé la Roumaine Irina-Camélia Begu en trois sets (6-1, 5-7, 6-2), tandis que Sharapova s'est promenée (6-3, 6-0) face à la Chinoise Peng Shuai. Le nouveau duel entre la Russe et la Québécoise sera l'une des principales affiches du prochain tour. En juin, à Roland-Garros, les comparaisons n'avaient cessé de fleurir entre les deux joueuses, les observateurs qualifiant Bouchard de "nouvelle Sharapova". Plastique avantageuse, chevelure blonde, talent précoce, sens aigu de la communication, elles ont un certain nombre de points en commun. Mais Bouchard, âgée de 20 ans, a toujours dit qu'elle voulait se faire un nom en restant "elle-même". Et ce, en dépit de son admiration pour la superstar russe qu'elle avait rencontrée pour la première fois à l'âge de 8 ans, à Miami, quand "Masha" n'en avait encore que 15. Sharapova avait eu elle-même à souffrir des comparaisons à ses débuts. "Pendant des années, on m'a comparée à Anna Kournikova. C'est comme ça. Cela fait partie du jeu, du business. Je peux le comprendre même si j'avais toujours dit que je voulais devenir la +première Maria Sharapova", a expliqué la N.2 mondiale, après son large succès contre Peng Shuai, 22e. Leur nouveau duel mardi marquera l'opposition entre deux mondes du tennis. D'un côté Sharapova, 28 ans, représente une superpuissance, arrivée dans le gratin mondial il y a onze ans lorsqu'elle avait remporté le premier de ses cinq titres du Grand Chelem à seulement 17 ans à Wimbledon. De l'autre, Bouchard incarne la relève du tennis féminin qui rêve de renverser la hiérarchie établie par son aînée et l'éternelle Serena Williams. "C'est une grande compétitrice qui prend la balle très tôt et aime dicter les échanges. Elle joue très agressif et vise beaucoup les lignes. C'est grâce à cela qu'elle fait souffrir autant de joueuses", observe Sharapova au sujet de la Canadienne. - Nadal face à l'expéditif Berdych - Menée 1 set à 0 à Roland-Garros, la Russe avait dû s'employer pour renverser la situation et finalement l'emporter 4-6, 7-5, 6-2. Deux jours après ce match "très difficile", l'ex-N.1 mondiale, avait conquis le deuxième trophée de sa carrière à Paris en battant la Roumaine Simona Halep en finale, également en trois sets. Bouchard était "forcément déçue" après cette rencontre où elle "(n'avait) pas toujours évolué à son meilleur niveau". "Mais on joue rarement son meilleur tennis, peut-être 10% de l'année seulement. Je me rappelle que je n'était pas passée très loin. J'avais eu des occasions. Donc c'est motivant (pour le prochain match)", a-t-elle expliqué, après son succès un peu étriqué contre Irina-Camelia Begu, 42e mondiale. Partie sur les chapeaux de roue, la Québécoise a eu un coup de mou après avoir mené 3-0 dans le deuxième set, permettant à son adversaire de recoller à 1 set partout. Mais elle a retrouvé ses esprits et son agressivité pour l'emporter. Rafael Nadal a quant à lui maîtrisé son sujet contre le grand serveur sud-Africain Kevin Anderson, son premier vrai test du tournoi, en gagnant 7-5, 6-1, 6-4. Le N.3 mondial affrontera au prochain tour Tomas Berdych (N.7). Tombeur de l'Australien Bernard Tomic 6-2, 7-6 (7/3), 6-2, le Tchèque n'a laissé filer aucun set depuis le début du tournoi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire