Grenoble (AFP). Six skieurs du Club alpin français portés disparus dans le Queyras

Six membres du Club alpin français (CAF), partis samedi matin pour une randonnée à ski dans le massif du Queyras (Hautes-Alpes), étaient recherchés samedi soir par le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Briançon, a-t-on appris auprès des secours. Le groupe, composé de quatre hommes et de deux femmes de nationalité française âgés de 50 à 70 ans, était attendu ce samedi à la mi-journée. Ce sont les proches des randonneurs, inquiets de ne pas les voir revenir à l'heure prévue, qui ont signalé leur disparition. "Ils sont bien équipés et aguerris. Ils étaient attendus vers midi. La dernière ronde effectuée ce soir en hélicoptère n'a rien donné: aucune trace d'avalanche n'a été repérée. Nous recherchons toute personne qui aurait pu les croiser", a précisé le capitaine du PGHM de Briançon, Nicolas Colombani. Les secours cherchaient samedi soir à procéder à des recoupements pour retracer l'itinéraire des six skieurs, qui ont entamé leur ascension au départ des remontées mécaniques de la station de ski de Ceillac. "Nous avons affiné leur itinéraire. Il semblerait qu'ils aient emprunté un couloir situé à 2.500 mètres d'altitude au sud-est de la commune de Ceillac, au-dessus du secteur des cascades", a ajouté le capitaine Sarah Chelpi, en charge de l'enquête. Selon les gendarmes, qui soulignent le risque avalancheux de l'itinéraire supposé, le dernier relais téléphonique relevé localise le groupe à Arieux, un hameau limitrophe de la commune de Guillestre, où la section du Club alpin français à laquelle ils appartiennent est basée. "Selon leurs proches, ils ont pu emprunter plusieurs itinéraires. La zone de recherche s'étend entre 1.700 et 3.000 mètres d'altitude", a par ailleurs souligné Nicolas Colombani. Restant prudents sur le sort des randonneurs, les secours font toutefois valoir que, compte tenu de leur expérience, "il est inquiétant de n'avoir aucune nouvelle" à cette heure. Samedi après-midi, le PGHM de Briançon a engagé le concours d'un hélicoptère et d'une caravane terrestre. Mais les recherches ont été interrompues en fin d'après-midi en raison des conditions climatiques. "Elles vont reprendre au lever du jour", a précisé Sarah Chelpi. A 22h30, une équipe terrestre composée de quatre gendarmes arpentait toujours sans résultat la zone de recherches, épaulée par les engins des équipes des pistes de la station de ski de Ceillac. Les enquêteurs ont également lancé un appel à témoins. Les personnes qui auraient vu le groupe peuvent contacter le 04.92.40.65.00. Cette semaine, deux skieurs portés disparus dans le massif des Ecrins, également dans les Hautes-Alpes, ont été retrouvés morts jeudi matin, emportés par une avalanche. Les deux hommes, un guide des Hautes-Alpes de 51 ans et son client marseillais de 60 ans, évoluaient dans un secteur hors-piste près de la station de Puy-Saint-Vincent.

