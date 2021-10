Sortir dans le Calvados : lundi 26 janvier

Tout au long de l'année vous pouvez donner votre sang au sein de l'Etablissement Français du Sang. Dans la région, des collectes sont organisées, aujourd'hui à Bretteville-sur-Odon, mercredi à Ifs, jeudi à Saint André sur Orne et vendredi et samedi à Thury Harcourt. Retrouvez toutes les collectes dans la région sur www.dondusang.net



La 3ème édition du forum bas-normand de l'emploi et de la formation continue se déroule ce jeudi à Caen au parc des expositions. Rendez-vous jeudi au parc des expositions de Caen de 9h à 18h, l'entrée est libre.



Jeudi, Calogero est à Caen. Il revient avec son album «Les feux d'artifice», album triple platine, vendus à plus de 300 000 exemplaires. Rendez-vous jeudi soir au Zénith de Caen à 20h. L'entrée varie entre 65€ et 33,50€ selon si vous êtes assis ou debout. Plus d'infos sur www.zenith-caen.fr