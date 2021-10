Beyrouth (AFP). Syrie: des militaires libanais tués et blessés à la frontière

Un nombre indéterminé de soldats libanais ont été tués et blessés vendredi dans des affrontements avec des hommes armés à la frontière avec la Syrie, a affirmé à l'AFP une source militaire. "Il y a des martyrs et des blessés dans les rangs de l'armée libanaise et nous avons tué et blessé plusieurs des assaillants", a déclaré cette source, sans donner davantage de précisions dans l'immédiat. Généralement l'armée refuse de donner un chiffre exact de victimes dans ses rangs avant de prévenir les familles. Selon une source de sécurité libanaise, environ 200 hommes armés venus des collines de Qalamoun en Syrie ont attaqué vendredi matin les positions militaires libanaises et l'armée utilisent des hélicoptères pour les combattre. Les monts de l'Anti-Liban séparent les deux pays avec Qalamoun du côté syrien et la plaine de la Bekaa du côté libanais. Il s'agit des accrochages les plus violents depuis août lorsque l'armée et des jihadistes venus de Syrie s'étaient affrontés dans la région d'Aarsal. Depuis le Front al-Nosra et le groupe Etat islamique détiennent en otage 25 policiers et soldats libanais.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire