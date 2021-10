Ducey : une marche pour Fred

Nous vous l'avions annoncé la semaine dernière. Une marche était organisée aujourd'hui, dimanche 7 mars, au départ de Ducey en hommage à Frédéric Lecenne. Une centaine de personnes a répondu présente. Souvenez vous, il y a un an ce jeune père de famille avait été heurté par une voiture et laissé pour mort. Frédéric Lecenne est aujourd'hui tétraplégique et le responsable de l'accident toujours en fuite. En organisant cette manifestation, l'association "Un pour tous, tous pour Fred", souhaitent simplement "que cette histoire ne tombe pas dans l'oubli".