Drame de Poilley : le panneau pour Fred pourrait disparaître

On revient sur un drame qui a marquée toute la région. Souvenez-vous en mars 2009, Fred, un jeune homme avait été fauché par un chauffard à Poilley, près de Ducey, dans le Sud-Manche. On n'a jamais retrouvé l'automobiliste et le jeune homme est aujourd'hui tétraplégique.

Un panneau témoigne de ce drame mais il pourrait disparaître car il est qualifié d'illégal. Pas question pour l'association « Un pour tous, tous pour Fred » qui cherche à retrouver le fuyard.

Dans ce dossier, c'est la sous-préfecture d'Avranches qui doit trancher. La décision est attendue dans les jours à venir.

Bonus AUDIO / Le témoignage de Stéphanie Desgrippes, représentante de l'association et compagne de Fred.