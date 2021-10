Melbourne (AFP). Tennis: Garcia éliminée au troisième tour de l'Open d'Australie par Bouchard

La Française Caroline Garcia, 36e mondiale, a été éliminée au troisième tour de l'Open d'Australie par la Canadienne Eugenie Bouchard, N.7, qui s'est imposée en deux sets 7-5, 6-0 vendredi à Melbourne. La Lyonnaise, 21 ans, a raté le coche dans le premier set lorsqu'elle a fait trois fois le break sans réussir à concrétiser dans la foulée sur ses jeux de service. Pas à l'aise sur ses premières balles, elle s'est heurtée à la vitesse et la puissance de la Québécoise en retour. Garcia a ensuite baissé pavillon dans le deuxième set. Les conseils de son entraîneur Nathalie Tauziat, qui a auparavant coaché la Québécoise, n'auront pas permis de déjouer les pronostics. Après l'élimination de Garcia, il ne reste plus qu'une Tricolore encore en lice: Alizé Cornet, opposée vendredi à la Slovaque Dominika Cibulkova, finaliste l'an passé. Bouchard, demi-finaliste à Melbourne et finaliste à Wimbledon l'an dernier, aura encore un match à sa portée en huitièmes de finale contre la Roumaine Irina-Camelia Begu ou l'Allemande Carina Witthoeft. Avant de croiser peut-être Maria Sharapova en quarts.

