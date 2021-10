Paris (AFP). Roland-Garros: Mladenovic donne le sourire au public parisien

Kristina Mladenovic a offert au public de Roland-Garros ses premières vraies émotions cette année en éliminant Eugenie Bouchard mardi au premier tour, pendant que Novak Djokovic et Rafael Nadal connaissaient une entrée en matière très sereine. Sous la grisaille qui enserre Paris depuis trois jours, les spectateurs n'avaient pas encore eu trop l'occasion de se réjouir. Mladenovic a comblé ce manque avec une nouvelle victoire de prestige (6-4, 6-4) sur Bouchard, la tête de série N.6, demi-finaliste l'an passé à Roland-Garros. La Nordiste se plaît à Paris, où elle a réussi ses plus belles performances, que ce soit à Coubertin ou à la Porte d'Auteuil. L'an passé, elle avait réussi un exploit semblable en éliminant au premier tour de Roland-Garros la Chinoise Li Na, alors N.2 mondiale. Finaliste samedi à Strasbourg, Mladenovic a parfaitement profité de la crise de confiance qui touche Bouchard. La Canadienne avait été la révélation de la saison passée, avec ses demi-finales à l'Open d'Australie et Roland-Garros, et sa finale à Wimbledon. Mais depuis son quart de finale cette année à Melbourne, elle n'a gagné que trois matches sur les 13 qu'elle a disputés. Son nouvel entraîneur, le Français Sam Sumyk, n'a pas encore trouvé la parade pour enrayer cette chute libre, qui devrait rapidement se manifester au classement. Mladenovic a eu le mérite de ne pas paniquer dans le deuxième set au cours duquel, après avoir mené 5-0, elle a laissé la Québécoise revenir à 5-4. Elle a finalement réussi à conclure sur son service. Le tableau féminin a failli perdre une autre joueuse du Top 10 : Petra Kvitova (N.4). Sur un terrain lourd lui convenant mal, la Tchèque a eu beaucoup de mal à se défaire (6-4, 3-6, 6-4) de la Néo-Zélandaise Marina Erakovic (80e). La double lauréate de Wimbledon (2011, 2014) avait battu son adversaire du jour lors de leurs quatre précédentes confrontations. Mais elle s'est mise en difficulté à force d'accumuler les fautes directes (47). La journée a été beaucoup plus calme dans le tableau masculin. Avant d'amuser le public avec ses blagues en français au micro de Cédric Pioline, Djokovic a écarté (6-2, 7-5, 6-2) le Finlandais Jarkko Nieminen (87e). - Halys a des qualités - Après un premier set très bien mené, le N.1 mondial, qui a tout gagné ou presque depuis le début de saison (Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome), a connu une petite baisse de régime dans la deuxième manche. Nieminen a profité de l'assoupissement du Serbe pour mener 5-2, 30-0. Mais Djokovic a senti le danger et s'est alors métamorphosé, pour remporter 11 des 13 derniers jeux. Rafael Nadal, le nonuple vainqueur du tournoi, qui paraît promis à croiser Djokovic en quart de finale, a été encore plus sérieux (6-3, 6-2, 6-4) face à Quentin Halys (296e). L'Espagnol, arrivé sans trop de repères à Paris après n'avoir gagné cette année aucun des grands tournois européens sur terre battue, pour la première fois depuis 2005, a maîtrisé le jeune Français, qui a cependant montré toutes ses qualités. Vainqueur du tournoi des Petits As en 2010 et champion d'Europe des moins de 18 ans en 2014, Halys (18 ans) a montré pourquoi il était le plus sûr espoir du tennis français. Le finaliste de l'US Open juniors en 2014 n'a pas hésité à bousculer Nadal dès que l'occasion s'en est présentée. Celui-ci a apprécié le style du Français, qui correspond à ses yeux à l'évolution que prend le tennis actuel. Le Majorquin, qui aura un adversaire dangereux au prochain tour, avec son compatriote Nicolas Almagro, lequel avait bien résisté à Djokovic au premier tour à Rome, a ajouté s'être "bien senti" pour ce premier match. Un autre espoir français a laissé entrevoir de belles choses. Maxime Hamou, 225e mondial à 19 ans, a fait très bonne figure face au Polonais Jerzy Janowicz (50e), avant de s'incliner 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, 6-4. Tendu en début de match, Richard Gasquet (N.20) s'est progressivement libéré et n'a pas finalement pas tardé à se débarrasser (6-3, 6-4, 6-0) du qualifié belge Germain Gigounon (209e).

