Doha (AFP). Hand: la France quitte pour une petite frayeur face à l'Algérie

La France, partie pour un match facile, a vu son jeu se décomposer au gré des rotations, et a dû serrer les rangs pour disposer de l'Algérie (32-26), lors de la quatrième journée du Mondial-2015 messieurs de handball, jeudi à Doha. Cette petite victoire ne restera pas comme l'un des moments de gloire des "Experts", mais elle sera très vite oubliée s'ils battent la Suède samedi (19h00) pour finir premiers du groupe C. Comme les Français, les Scandinaves, qui comptent le même nombre de points (7), avaient peut-être un peu la tête à cette "finale". Eux aussi ont été mis en difficulté par l'Egypte (25-25). Les Bleus, qui restaient sur un nul devant l'Islande (26-26), ont d'abord donné l'impression de maîtriser aisément ce match, mais un début de seconde période catastrophique a failli tout remettre en question. Les remplaçants français, qui avaient l'occasion de se montrer sur ce match a priori à leur mesure, ont à peu près tous déçu, à l'exception de Cyril Dumoulin. Le gardien toulousain a probablement évité que la situation ne dégénère vraiment. "Si on avait laissé l'équipe-type tout au long du match, peut-être qu'on aurait eu un écart plus important à la fin, a estimé Claude Onesta. Mais on a aussi un match important dans deux jours". "De temps en temps, il faut accepter de désorganiser un peu son équipe, a ajouté le sélectionneur. Mais j'attendais mieux de mes remplaçants. Certains n'ont pas répondu présent. Eh bien, il va falloir continuer à construire avec eux". L'Algérie, toujours sans victoire dans cette compétition, a fait montre de beaucoup d'orgueil et de bravoure pour rester dans la partie jusqu'à environ la 50e minute. Après dix premières minutes équilibrées, qui ont permis d'admirer le talent du demi-centre Messaoud Berkous (11 buts), la France a commencé à prendre le contrôle du match. - Grébille pas dans le rythme - Le score a progressivement enflé (19-12, 29e), les Bleus, non sans montrer un certain laxisme en défense par instants, faisant parler leur supériorité technique et athlétique. Onesta, qui avait lancé dès le départ Kévynn Nyokas, le seul avec Mathieu Grébille à ne pas encore avoir joué une minute dans ce Mondial, a ouvert encore plus largement son banc après la pause. Grébille, absent des trois premiers matches en raison d'un début de grippe, est entré. Mais l'arrière montpelliérain a eu beaucoup de mal à trouver le bon rythme. Trop soucieux de montrer ce dont il est capable, il a précipité et raté ses trois premiers tirs. Sans même s'en rendre compte, les Bleus ont encaissé un 4-0 d'entrée, qui les a un peu déboussolés. Malgré la présence de l'expérimenté Jérôme Fernandez en position de demi-centre, la France a perdu le fil, permettant à l'Algérie de revenir une première fois à deux buts (18-20, 38e). Les Bleus ont multiplié les erreurs défensives, les pertes de balle et les tirs ratés. Survoltés, les Algériens se sont même pris à croire à la victoire après être revenus à -1 (22-23, 44e). Onesta s'est alors résolu à prendre un temps mort pour recadrer son équipe et rappeler les anciens: Daniel Narcisse en demi-centre et Michaël Guigou à l'aile gauche, à la place d'un Kentin Mahé hors sujet. Mais c'est Dumoulin, avec une série d'arrêts spectaculaires, qui a remis de l'ordre dans la maison (29-23, 54e) et permis aux Français de se rendre les dix dernières minutes plus faciles.

