Hockey: Les dragons reçoivent Chamonix

C’est donc avec une troisième place au classement que les Rouennais affrontent les Chamoniards, aujourd’hui cinquième à quatre points des Normands avec un match de plus à rattraper et qui en cas de succès lors de ces deux matchs reviendraient au niveau des dragons au classement.

Tout comme les jaunes et noirs, les Chamois se sont inclinés à domicile contre les Ducs d’Angers lors de la dernière journée et auront un petit avantage psychologique puisque les montagnards se sont imposés lors du match aller 4-3 et reste la seule équipe cette année que les joueurs d’Ari Salo n’ont pas battus.

Un match qui s’annonce indécis et qu’il ne faudra pas négliger avant la finale de la Coupe de France dimanche 25 janvier face à Amiens.